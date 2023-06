Jade Picon tenta se disfarçar mas é reconhecida e tietada em aeroporto no Rio

Atriz Jade Picon posa para lente das câmeras ao ser flagrada no aeroporto no Rio de Janeiro

Nesta segunda-feira, 5, a atriz e influenciadora digital Jade Picon foi flagrada enquanto desembarcava no aeroporto do Rio de Janeiro. Tentando se disfarçar para não ser vista, a famosa usou um boné e óculos escuros, mas foi reconhecida por fãs e fez questão de parar para tirar fotos no local.

Com roupas mais discretas, a influenciadora digital chegou ao Rio de Janeiro usando um moletom preto, com o capuz da blusa sob sua cabeça, um óculos escuro preto e um boné também preto. Além disso, Jade usava um fone de ouvido para escutar suas músicas favoritas e uma bolsa em suas costas

Ao perceber que estava sendo fotografada, Jade sorriu e acenou para as lentes das câmeras, mostrando toda sua simpatia. E mesmo se escondendo, a influenciadora digital foi vista por alguns fãs, mas fez questão de parar e tirar fotos com as pessoas tietando elas.

Jade Picon é uma influenciadora digital, empresária e modelo de 21 anos de idade, que ficou conhecida por ser irmã do empresário Leo Picon e por gravar vídeos no YouTube. Alcançou mais fama quando participou do Big Brother Brasil 22, onde travou um embate com o cantor Arthur Aguiar. Recentemente ela esteve presente no elenco da novela das nove da TV Globo, Travessia.

Caption

Jade Picon - Créditos: Adão / AgNews

Jade Picon faz ‘dump’ com melhores momentos de maio: ‘Rotina diferente’

"Dump de maio para não perder o nosso costume [risos]. FIM/INÍCIO DE CICLO! Mês de finalizar um grande projeto e criar uma rotina diferente, traçando novas metas e sonhando cada vez mais alto! seguimos”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

Nos cliques, Jade Picon aparece sentada em um sofá, em um hotel, tirando uma selfie no espelho, com um vestido laranja, mostra um vídeo no qual exibe seu tanquinho trincado enquanto passeia de biquíni pela praia, com um biquíni vermelho e óculo da mesma cor, completando seu look com um boné branco. Já em outra foto do álbum, mostra os bastidores de suas gravações da novela Travessia, que acabou recentemente, mostra uma selfie na qual aparece vestida de mulher gata, com uma fantasia de couro que detalhe perfeitamente sua silhueta maravilhosa.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!