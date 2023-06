Jade Picon faz ‘dump’ com melhores momentos de maio: ‘Rotina diferente’

Atriz e influenciadora Jade Picon compartilha registros de maio e celebra mês bom

Nesta sexta-feira, 2, a atriz e influenciadora digital Jade Picon aproveitou suas redes sociais para fazer o famoso ‘dump’ de fotos. Muito utilizado pelos famosos nos últimos tempos, consiste em compartilhar uma sequência aleatória de fotos de algum tema específico. A ex-participante do Big Brother Brasil 22 fez um com os melhores momentos de seu mês de maio.

“Dump de maio para não perder o nosso costume [risos]. FIM/INÍCIO DE CICLO! Mês de finalizar um grande projeto e criar uma rotina diferente, traçando novas metas e sonhando cada vez mais alto! seguimos”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

Nos cliques, Jade aparece sentada em um sofá, em um hotel, tirando uma selfie no espelho, com um vestido laranja, mostra um vídeo no qual exibe seu tanquinho trincado enquanto passeia de biquíni pela praia, com um biquíni vermelho e óculo da mesma cor, completando seu look com um boné branco.

Já em outra foto do álbum, mostra os bastidores de suas gravações da novela Travessia, que acabou recentemente, mostra uma selfie na qual aparece vestida de mulher gata, com uma fantasia de couro que detalhe perfeitamente sua silhueta maravilhosa. Jade compartilha também um momento no qual passa pelo processo de maquiagem, detalhes de suas cômodas com acessório de limpeza de energia, como pedras e incenso, passeios por museus, hotéis que passou durante suas inúmeras viagens, entre outros detalhes de toda sua beleza.

Os comentários da publicação foram inundados de elogios para a beleza exuberante da atriz. “Que abdômen é esse?”, disse uma internauta impressionada. “Meu Deus que perfeita, que linda”, exaltou uma outra pessoa. “Belíssima”, exclamou uma terceira seguidora. Além dos diversos gifs e emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, carinhas de apaixonados, foguinhos, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Jade Picon.

Jade Picon é uma influenciadora digital, empresária e modelo de 21 anos de idade, que ficou conhecida por ser irmã do empresário Leo Picon e por gravar vídeos no YouTube. Alcançou mais fama quando participou do Big Brother Brasil 22, onde travou um embate com o cantor Arthur Aguiar. Recentemente ela esteve presente no elenco da novela das nove da TV Globo, Travessia, como Chiara.

Jade Picon prova habilidades culinárias

No início da semana, Jade Picon usou suas redes sociais para mostrar como melhorar suas habilidades culinárias, após virar meme durante sua participação no Altas Horas. Para provar que cozinha todos os dias, a atriz apareceu fazendo pastel pela primeira vez e compartilhando o resultado.