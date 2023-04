Jade Picon ostenta barriga trincada e bronzeado perfeito em look com bota plataforma

Atriz Jade Picon aparece um visual diferentão baseado em paleta de cores branco e cinza

Nesta terça-feira, 11, a atriz e influenciadora Jade Picon (21) decidiu deixar seus seguidores completamente apaixonados! Em suas redes sociais, a famosa, que hoje está no ar com a novela das nove da Globo, Travessia, mostrou seu look diferentão todo baseado na paleta de cores do branco com cinza, que usou para sair para as gravações.

“Hoje produzindo conteúdo antes de ir gravar! Em breve”, escreveu a influenciadora, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, ela aparece com um look ousado, com uma saia de fenda enorme em uma de suas pernas, mostrando a bota plataforma que estava usando.

Puxando a cintura da saia para baixo, a atriz deixou a marquinha de seu biquíni de seu bronzeado perfeito aparecendo, além de dar destaque para sua barriga extremamente trincada, chegando a ser negativa por conta da boa forma de Jade.

Os comentários da publicação foram inundados de elogios para a beleza escultural da famosa. “Linda!!”, exclamou a atriz Juliana Paes. “Que corpo mais lindo Jade”, exaltou Romana Novais, mulher do DJ Alok. “Mano que maravilhosa”, escreveu Lucas Rangel, indignado com a perfeição da musa. Além dos milhares de emojis de carinha de apaixonado, palminhas e corações de todos os tipos de cores enviados para enaltecer a perfeição de Jade.

Veja a publicação da atriz e influenciadora Jade Picon ostentando uma barriga trincada e um bronzeado perfeito:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)



Jade Picon é flagrada em dia na praia

Há poucos dias, a ex-BBB e influenciadora digital Jade Picon (21) aproveitou a manhã de sol no Rio de Janeiro para se exercitar ao ar livre e ainda ostentou suas curvas impecáveis. A estrela foi flagrada pelos paparazzi enquanto estava praticando futevôlei com seus amigos na areia da praia. De biquíni fio-dental, a morena exibiu seu corpo magérrimo e a barriga sarada ao ser fotografada de frente e de costas durante o dia de sol. Além disso, ela também foi dar um mergulho no mar para se refrescar após o exercício.