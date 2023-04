Jade Picon finge estar chorando e engana produtora da Globo

Atriz de 'Travessia', Jade Picon fingiu estar inconsolável e abraçou funcionária da Globo para enganá-la

A atriz Jade Picon já está tão acostumada a chorar como Chiara, que vem passando vários episódios dramáticos em 'Travessia, que enganou sua produtora.

Chorando desesperada, a influenciadora abraçou sua produtora e afirmou: 'Não estou conseguindo'. Preocupada, a profissional pergunta: 'Não está conseguindo o quê? Fala!'. 'Não estou conseguindo ficar sem você', disse, rindo.

Vendo que era brincadeira, ela saiu andando e ainda mandou Jade tomar no c* por assustá-la. Jade começou a gritar e entrou no camarim.

Recentemente, ela e Grazi Massafera, mãe de seu personagem na novela, gravaram uma cena, que deve ir ao ar em breve. No Instagram, as duas posaram juntas e escreveram na legenda: "E vem aí... Débora e Chiara".

Gloria Perez fala sobre atuação de Jade Picon

A escritora da trama, Gloria Perez, falou sobre a atuação da novata e a comparou com Grazi. “Os testes mostraram que Jade tinha potencial e que valia a pena arriscar. É uma menina muito focada, determinada, estudiosa. Jogou-se por inteiro em aprender, em buscar a personagem. Vai fazer carreira, sim”, deixou claro.

“Há sempre um espaço para rostos novos. Mas também há sempre uma má recepção do público a quem apareceu primeiro no BBB, como aconteceu com a Grazi. Hoje você pode ver como eram injustas as críticas que ela recebeu naquela estreia", afirmou.