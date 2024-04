Jade Picon falará de sua trajetória durante palestra em Harvard

Participando da 'Brazil Conference 24', Jade Picon irá abrir mais sobre sua trajetória durante palestra realizada em Harvard

Jade Picon começou a trabalhar ainda criança e aos 13 já era indeoendente financeiramente. No próximo sábado, 6, ela dará um passo muito importante na carreira. A modelo irá palestrar para uma plateia renomada na Brazil Conference 24, em Harvard, nos Estados Unidos.

Atriz, empresária, influenciadora e ex-BBB, Jade acumula mais de 34 milhões de seguidores nas redes sociais. Recentemente, foi escolhida como uma das influenciadoras que mais soube transformar a marca pessoal em dinheiro em uma lista divulgada pela revista Forbes.

Durante a conversa, a empresária abrirá um pouco da sua história que se iniciou aos seus 9 anos de idade como modelo para uma campanha de uma marca de roupas. Segundo informações divulgadas pela Quem, hoje em dia, Jade possui um currículo de collabs com marcas globais e contratos com ao menos cinco marcas importantes em seus mercados.

Vale lembrar que a Brazil Conference é um dos maiores eventos sobre o país, realizado fora dele. Organizada por estudantes, pesquisadores e professores brasileiros, ela tem o objetivo de promover encontros transformadores, capazes de instigar mudanças positivas nacionalmente.

Jade Picon aposta em look diferentão em passeio por Miami

Após comparecer à festa de aniversário de Anitta, a influenciadora digital Jade Picon decidiu passar mais alguns dias em Miami, nos Estados Unidos. E na quinta-feira, 28, a famosa decidiu atualizar suas redes sociais com cliques encantadores de seu passeio pela cidade da Flórida.

Em seu perfil oficial do Instagram, Jade surgiu com um look diferentão e super fofo para curtir a viagem. A atriz, que esteve no ar com a novela Travessia, da Globo, surgiu com um shorts curtinho e vazado, além de um lindo lenço com estampado, que foi usado como top para turistar a cidade. A morena ainda apostou em uma bolsa moderna, óculos escuros e sandálias de salto para complementar o look.

"Mia", escreveu Jade na legenda da publicação, com direito a um emoji de borboleta. Nos comentários, a ex-BBB recebeu vários elogios de seus seguidores, que amaram as fotos. "Tem mais linda nesse mundão não", escreveu um fã. "O look perfeito", enalteceu outro. "Não me canso de elogiar", apontou mais um.