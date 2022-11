Jade Picon confessa dúvida sobre ciclo menstrual e fãs suspeitam de gravidez

Jade Picon confessa que está em dúvida de quando foi sua última TPM e pediu ajuda dos fãs para relembrar

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 11h03

A atriz e influenciadora digital Jade Picon (21) usou as redes sociais, nesta última terça-feira, 15, para pedir aos seguidores que a ajudassem a calcular quando foi sua última TPM. No Twitter, os internautas aproveitaram para fazer piadas, ao relacionar o pedido da ex-BBB com a possibilidade de uma gravidez.

"Alguém lembra da última vez que eu disse que estava com TPM? Só para eu calcular umas coisinhas", questionou a influenciadora. "Está grávida, Jade? Faz um teste de sangue no postinho do seu bairro", brincou um usuário em resposta. "Espero que você esteja querendo calcular se está na TPM de novo (risos). Mas se não for isso, titia já ama", declarou outra. "Está querendo dizer alguma coisa para gente?", perguntou uma fã.

Após a repercussão do tweet, Jade aproveitou para esclarecer aos seguidores que não está grávida, apenas gostaria de saber quando passaria pela tensão pré-menstrual. "(Risos) gente é só para ver quando eu vou estar de TPM de novo… Para eu já ir me preparando", explicou a ex-BBB.

Jade Picon curte noite especial com amigas em festa e saia brilhante

Jade Picon decidiu mostrar um pouco de uma noite especial de divertimento que teve. Ao lado de amigas, a morena aparece bebendo e com um look diferentão, todo rosa, com uma saia de brilhantes e botas que passavam dos joelhos.

“Uma noite especial com uma cia especial”, escreveu Jade Picon na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, a atriz da novela das nove Travessia aparece bebendo e curtindo a noite ao lado da apresentadora e influenciadora Rafa Kalimann (29).

Os comentários foram inundados de elogios para Jade e as fotos que ela compartilhou com os seguidores. “Chiiiic”, escreveu Rafa. “Look perfeito”, exaltou uma seguidora. “A cada dia mais linda”, exclamou outra, dona de um fã clube para a influenciadora. “Você nunca decepciona”, disse uma terceira fã.