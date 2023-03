Jade Picon cai no choro e desabafa: “Acaba com qualquer um”

Jade Picon não conteve as lágrimas e abriu o coração enquanto ouvia música sobre separação

Jade Picon (21) fez um desabafo em meio às lágrimas em seu stories nesta sexta-feira, 10. Dirigindo sozinha até o trabalho, a gata curtia uma playlist cantando bem alto, quando deu play em ‘Penhasco’ de Luísa Sonza (24), música que fala sobre uma separação. A atriz não conteve o choro com a canção e desabafou.

Na sequência de vídeos, Jade narrou: “Tava tudo bem até que…”, escreveu enquanto dirigia ouvindo uma música animada. “Começou a tocar Penhasco”, legendou no stories seguinte quando cantava o trecho da canção melancólica: “Cê sabe bem quem eu sou, sabe que se chamar eu vou”, e caiu em lágrimas.

Já no vídeo seguinte, Jade desabafou e explicou o motivo por trás do choro: “Essa acaba com qualquer um” e completou na legenda: “Acho que tô de TPM”. Por fim, Jade secou as lágrimas e tentou se animar: “Meu deus do céu, que isso, eu hein, tô indo trabalhar, não quero chorar não, vai, vamos por a vibe lá em cima”, e mudou a música.

Jade Picon cai no choro enquanto dirige - Reprodução/Instagram

'Penhasco' foi composta por Luísa Sonza e narra sua separação com Whindersson Nunes. A letra fala sobre perder a confiança em alguém: “Quando segurei sua mão você soltou a minha e ainda me empurrou do penhasco”, diz o refrão. Na época do lançamento, o humorista falou sobre a música e negou que tenha prejudicado a cantora.

De biquíni fio-dental, Jade Picon é flagrada em vários ângulos na praia

Mais cedo, ainda nesta sexta-feira, 10, Jade Picon estava com o astral lá em cima e aproveitou a manhã de sol no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado ao ar livre. A beldade foi flagrada em uma praia carioca enquanto usava apenas um biquíni verde estilo fio-dental, praticando futevôlei com seus amigos e foi fotografada em momentos de frente e de costas.