Jade Mascarenhas abre conexão com Mariana Santos em Elas por Elas: 'Profundas e perturbadas'

Em entrevista à CARAS Brasil, Jade Mascarenhas recordou troca de Monica Iozzi por Mariana Santos e contou projetos para além de Elas por Elas

Jade Mascarenhas (25) já começou 2024 com planos definidos, diferente do ano passado. No ar como a versão jovem de Natália, de Elas por Elas, a atriz recorda a incerteza sobre o papel na novela após Monica Iozzi (42) deixar o elenco, e também abre a conexão que criou com Mariana Santos (47), intérprete da personagem na fase adulta.

"Tudo foi muito rápido, em um dia descobri que a Monica Iozzi não estaria mais no projeto e que talvez minha escalação não fosse mantida", conta Jade Mascarenhas , em entrevista à CARAS Brasil. A atriz diz que havia sido contratada pela semelhança física entre as duas e que, após a mudança, teve pouco tempo de troca com Mariana —porém, não foi um problema.

"Nem deu tempo de viver o luto direito de provavelmente perder o papel", diz. "O tempo foi curto, mas ela [Mariana] é tão intensa que foi tempo suficiente para eu captar bem a energia. Nós, mulheres profundas, engraçadas e um pouco perturbadas conseguimos sacar rápido umas às outras."

Para Mascarenhas, o ano de 2023 acabou com um saldo positivo apesar de ter sido carregado de dores físicas (nas costas, como ela conta), e muita ansiedade para trabalhar com seu ofício. Agora, para 2024, ela pretende voltar ao teatro e também estreia o longa-metragem Homem de Ouro, "com a personagem mais legal que já fiz na vida".

Foto: Priscila Nicheli

Abaixo, a atriz comenta mais sobre seu trabalho anterior na televisão, em As Five, sua relação com as redes sociais e a importância de ter exposto o caso de assédio que sofreu no início de 2023. Confira trechos editados da conversa.

Antes de Elas por Elas, você brilhou em As Five. Como tem sido apresentar um novo trabalho de sucesso para o público com a novela?

As Five carrega um público fiel desde Malhação, e eu assistia, então estar no 'after de Malhação', para mim, foi muito daora. Será que ainda posso dizer que fui da geração de atores 'lançados' em Malhação? É um orgulho fazer agora outra novela na mesma casa.

Vi que no seu Instagram você compartilha momentos no trabalho, vídeos de humor, reflexões e também cliques do seu dia a dia. Como é a sua relação com as redes?

Eu sou fruto da internet e não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Não fico refém de transformar minha vida num reality, mas foi lá que publiquei minhas ideias e usei como vitrine para mostrar o que eu sei e gosto de fazer.

No início de 2023, você usou as redes para relatar um episódio de assédio. Qual a importância de expor o crime?

Eu expus principalmente pra mostrar a vital importância das outras pessoas ao meu redor terem sido agentes ativas dessa situação. Queria incentivar esse olhar de cuidado para com as mulheres ao redor.

Como você descreveria o ano de 2023?

Ano dolorido, minhas costas começaram a doer mais que esporadicamente. Adquiri uns hábitos ruins por causa da ansiedade de trabalhar muito com o que amo. Deu medo de acabar. Foi um ano legal.

Quais suas principais metas para 2024?

Quero fazer uma peça. E voltar pro teatro.