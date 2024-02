Jacob Elordi é investigado após ser acusado de agressão por jornalista

Jacob Elordi está em sua terra natal para participar do AACTA Awards. A polícia australiana está investigando o caso denunciado por Joshua Fox

O ator Jacob Elordi se envolveu em um confronto no último sábado, 3, e agora está sendo investigado por supostamente agredir um jornalista na Austrália. De acordo com o The Daily Telegraph, o ator conhecido por sucessos como Euphoria e Saltburn, teria ficado enfurecido com as perguntas feitas por Joshua Fox. A estrela está em seu país natal para o AACTA Awards, considerado o Oscar australiano. O confronto teria ocorrido em um estabelecimento na região litorânea de Sydney.

A abordagem de Joshua, produtor do The Kyle & Jackie O Show, da KIIS FM, teria acontecido quando Elordi saía do Clovelly Hotel. No país, o jornalista é conhecido por invadir os casamentos do reality Casamento à Primeira Vista e pelo perfil MAFS Funny.

A polícia de New South Wales confirmou em um comunicado à Variety que está investigando o ocorrido. "Oficiais vinculados ao Comando da Área Policial de Eastern Beaches estão investigando depois que um homem foi supostamente agredido do lado de fora de um hotel nos subúrbios orientais de Sydney. A polícia foi informada por volta das 15h30, no sábado, 3 de fevereiro de 2024. Um homem de 32 anos foi supostamente agredido por um homem de 26 anos. O homem não sofreu ferimentos. As investigações sobre o incidente continuam", disseram.

Nesta segunda-feira, 5, o jornalista relatou durante o programa que perguntou a Elordi se o ator poderia dar um pouco da "água do banho" para Jackie O no aniversário dela - fazendo referência à cena viral de Saltburn. "Você está brincando comigo, certo?", questionou Jacob. Quando notou que estava sendo filmado, o ator pediu ao jornalista que parasse e apagasse a gravação.

"Estou encostado na parede, ele está bem na minha cara e seus dois amigos estão ao meu lado. Foi meio assustador. Me senti intimidado, e Jacob exige que eu apague a filmagem. Um botão foi desligado e ele se tornou bastante agressivo. Ele diz: 'Vá para sua pasta de excluídos recentemente. Estou pensando, se eu excluir esta filmagem, não haverá evidências de que esse encontro tenha acontecido", relatou Joshua Fox.

Após esse momento, a situação passou a ficar mais acalorada. "Eu me recuso porque me sinto desconfortável e esta é a única evidência do ocorrido. Jacob meio que me empurra contra a parede e me agarra pela garganta", continuou.

Tanto Jacob Elordi quanto seus representantes ainda não se manifestaram sobre o assunto. O australiano é um dos esperados no AACTA Awards, o prêmio da Academia Australiana de Cinema e Televisão que acontece no próximo sábado, dia 10 de fevereiro. Ele concorre na categoria de "Melhor Ator Coadjuvante" por seu trabalho em Saltburn.