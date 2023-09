Ivete Sangalo se derrete em rara aparição do filho, Marcelo: “Mais lindo do mundo”

Discreto, Marcelo Sangalo Cady dividiu clique inédito nas redes sociais e ganhou elogios da mãe babona, Ivete Sangalo

A cantora Ivete Sangalo provou mais uma vez que é uma mãe babona nesta quinta-feira, 21. É que seu primogênito, Marcelo Sangalo Cady, que costuma manter discrição sobre sua vida pessoal, decidiu compartilhar uma nova foto nas redes sociais. A artista não poupou elogios na rara aparição do herdeiro, fruto do casamento com Daniel Cady.

Através de sua conta no Instagram, Marcelinho, como é carinhosamente apelidado pelos fãs da cantora, compartilhou uma nova foto. Na imagem, ele posa na área externa da luxuosa residência onde mora com sua mãe. Vestido de preto e com uma expressão séria, o jovem de apenas 13 anos recebeu uma enxurrada de elogios.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcelo Sangalo Cady (@marcelo_cady)

Amigos e familiares fizeram questão de deixar comentários na publicação do garoto: “Ta onde assim todo gatinho?”, disse uma das tias de Marcelo, Lívia Cady. “Mas é gato, viu? Lindeza da tia Mel”, Mel Cady também babou pela foto inédita de seu sobrinho. “Seu bonito”, Ivete se derreteu pelo herdeiro mais velho.

Além do comentário, a cantora também compartilhou a foto de Marcelo em seu próprio perfil no Instagram e deixou uma mensagem carinhosa para o menino: “O cara mais lindo do mundo é meu filho”, disse Ivete, que também é mãe de duas meninas, as gêmeas Helena e Marina, que estão com cinco aninhos e são frutos da relação com Daniel.

Ivete Sangalo rasga elogios em rara aparição do filho, Marcelo - Reprodução/Instagram

Recentemente, as pequenas protagonizaram um momento adorável ao lado de seu pai. O nutricionista celebrou o Dia dos Pais com um álbum de fotos que incluiu não apenas o filho mais velho, Marcelo, de 13 anos, como também as meninas, que encantaram a todos com sua fofura na rara aparição ao lado de Daniel.

Ivete Sangalo confessa traição e manda recado em programa de televisão:

Apesar de já estar muito bem casada e feliz da vida com seus três herdeiros, Ivete Sangalo já passou por poucas e boas na vida amorosa, além de ter causado muito! Durante o Saia Justa, programa exibido pelo canal a cabo GNT na última quarta-feira, 21, a cantora confessou que já traiu e que não se arrepende!

Ivete não revelou quem foi o alvo de sua infidelidade em sua extensa lista de amantes, mas garantiu que o relacionamento não ia bem na época: "Eu já [traí]. Ôh, rapaz, foi na pulada da noite, mas foi um negócio que já estava desorganizado. Tava bem desorganizado, mas não tive coragem de dizer: 'Seguinte, merd*u'", disse ela com sinceridade.