Ivete Sangalo para show e dá bronca em fã que criticou sua música: "Que coisa"

Durante um de seus shows, Ivete Sangalo interrompe a música e dá bronca em fã que criticou sua canção; confira o vídeo!

A cantora Ivete Sangalo não leva desaforo para casa! No último sábado, 4, durante um de seus shows no Sergipe, a artista interrompeu a música para dar uma lição de moral em uma de suas fãs que estavam presentes no evento. Na ocasião, ela reclamou de Poderosa, de Thiaguinho, canção que estava tocando e mandou um sinal negativo para a cantora.

De cima do trio elétrico, Ivete deu uma bronca na mulher quando avistou o que estava acontecendo. "Você está dizendo o que minha irmã? Ela falou assim 'Essa música tá ruim'. Não está não, essa música é maravilhosa. Vou lhe dizer uma coisa, vou cantar ela quantas vezes eu quiser", declarou.

Irritada, a artista continuou com seu sermão antes de seguir com o show. "Que coisa! A pessoa pega uma música dessa e faz assim [sinal negativo] para música. Pelo amor de Deus, o mundo neste exato momento está vivendo uma das maiores guerras que a gente já viu. Estamos aqui fazendo festa, confraternizando...", disparou.

Por fim, o calor do momento lhe deu ainda mais energia para continuar cantando. "Com uma música gostosa dessa? Eu vou cantar agora é com vontade. Solta maestro!", declarou Ivete ao sair dançando pelo trio.

Confira o momento:

MEU DEUS ESSA QUERIDA PODIA TER DORMIDO SEM ESSA LAPADA DA IVETE SOCORRO, AMEI pic.twitter.com/8tmPIPFMyq — rEUGE-se (@eugezinho) November 4, 2023

Ivete Sangalo exibe corpão definido na academia

No último dia 2, a cantora Ivete Sangalo impressionou seus seguidores ao mostrar como está o seu físico atual. A artista publicou uma selfie tirada no espelho da academia e chamou a atenção ao exibir suas curvas com músculos aparentes.

De look fitness, composto por regata e shortinhos, ela deixou à mostra seus braços definidos e pernas bem torneadas. Sem maquiagem, a musa deu um show de beleza natural e encantou os seguidores. "Feriado? Bora!", escreveu a famosa ao mostrar disposição treinando no final do dia.

Nos comentários, os internautas logo encheram a cantora de elogios. "Gata demais", admiraram. "Linda como sempre", falaram outros. "Minha inspiração fitness", disseram.