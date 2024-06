Ivete Sangalo comemora formatura do filho: "Minha torcida será sempre sua"

Nas redes sociais, a cantora Ivete Sangalo postou uma foto ao lado do filho, Marcelo, e comemorou sua formatura no ensino fundamental

Ivete Sangalo usou as redes sociais nesta quinta-feira, 13, para comemorar a formatura do filho mais velho, Marcelo. O garoto, fruto de seu relacionamento com o Daniel Cady, se formou no ensino fundamental em uma escola bilíngue em Salvador, na Bahia.

Em seu perfil oficial no Instagram, a cantora compartilhou uma foto em que aparece dando um beijo no rosto do herdeiro, que está usando um look todo preto, durante o evento da escola e na legenda da publicação, ela o parabenizou.

"Meu amor, minha vida, meu filho. Novos passos e a minha torcida será sempre sua. Muito aprendizado, muitas novas experiências e desafios. Estou ao seu lado, certa de que suas conquistas serão gigantes como você. Marcelo", escreveu.

Vale lembrar que Ivete está com o braço imobilizado. Mais cedo, após participar de uma feira de produtos naturais realizada no Anhembi, em São Paulo, ao lado do marido, o nutricionista Daniel Cady, a artista explicou o que aconteceu.

"Eu operei. Na verdade, eu retirei aquela placa. Lembra que eu me acidentei em uma viagem esquiando? Eu quebrei o punho e coloquei uma placa de titânio. E aí resolvi tirar a placa para ficar sem aquele corpo estranho que estava me incomodando um pouquinho. Mas está tudo bem. Está tudo ótimo. Não me impede de fazer absolutamente nada. Eu fiz de ontem para hoje. Tem uns pontinhos aqui. Não quebrei nada e estou ótima. Bonita e maravilhosa", contou ela nos stories do Instagram.

Confira:

Filhas de Ivete Sangalo estudam em escola fora do comum fundada pelo pai

Aos seis anos, Helena e Marina, filhas gêmeas de Ivete Sangalo, recebem uma educação diferenciada em uma escola fundada pelo próprio pai, o nutricionista Daniel Cady. Com o propósito de proporcionar o melhor ensino possível para as herdeiras, ele criou um colégio com um conceito fora do comum em Salvador, na Bahia.

Segundo o jornal Extra, Daniel Cady fundou a escola há dois anos ao lado de sua cunhada, Cynthia Sangalo. No site da instituição, a equipe explica a proposta pedagógica e os motivos que levaram à criação de um colégio diferenciado, integrando diversas áreas do conhecimento como ciência, pedagogia, neurociência, sociologia e filosofia. Saiba mais!