Isis Valverde leva filhos de Wanessa para passear após diagnóstico da cantora

Em família! Filhos de Wanessa Camargo aproveitam passeio com a madrasta Isis Valverde enquanto a cantora se recupera de doença

Após passar alguns dias afastada de suas redes sociais, Wanessa Camargo apareceu novamente e explicou que está se recuperando após ser diagnosticada com rotavírus, que contraiu dos filhos. Inclusive, os pequenos já estão melhores e até aproveitaram um passeio com a madrasta, a atriz Isis Valverde, na última quinta-feira, 23.

Através dos stories do Instagram, Isis compartilhou uma foto mostrando que levou os filhos de seu atual noivo, que é ex-marido de Wanessa, para um passeio de barco. Na imagem, a atriz aparece sorridente ao lado dos meninos, José Marcus, de 12 anos, e João Francisco, de apenas nove, que são filhos da cantora e do empresário.

Além dos enteados, Isis também apareceu na companhia de seu filho, o pequeno Rael, de cinco aninhos, fruto de seu casamento anterior com o modelo André Resende. Por fim, a artista mostrou que deu uma pausa nas gravações de seu novo filme e está aproveitando alguns dias de descanso com os pequenos e algumas amigas em uma casa de praia.

Isis Valverde leva filhos de Wanessa Camargo para passear - Reprodução/Instagram

Enquanto isso, Wanessa continua se recuperando depois de contrair um vírus dos meninos. Em suas redes sociais, ela detalhou os sintomas: "Na semana seguinte do show, meu filho mais velho ficou com rotavírus. Não sei se vocês conhecem, o rotavírus é muito pesado. É muita diarreia, tem um risco grande de desidratação, então fiquem ligados”, disse.

“Também é muito contagioso. Aqui em casa, o meu mais velho pegou, depois o João e depois eu. Estou aqui no finalzinho, consegui me levantar hoje. Passei os últimos dias meio estranha, dá uma fraqueza gigante. Tomem muito cuidado com as crianças pequenas, com idosos também, sempre lavar bastante as mãos e alimentos, se cuidem”, ela alertou.

Wanessa também confessou que ficou assustada, pois a desidratação aconteceu muito rápido. "Não tem muito o que fazer, tem que esperar o vírus sair. Pro José foi 5 dias, pro João 4, comigo foram 3 dias. Quando um filho da gente tá doente, dá vontade de pegar o que eles tão sentindo e passar pra gente”, a cantora explicou que os pequenos melhoraram.

