Isis Valverde encanta ao posar ao lado do filho Rael: “Lindinhos”

A atriz Isis Valverde encantou seus seguidores nas redes sociais ao curtir dia na piscina ao lado do filho Rael

Nesta quinta-feira, 6, Isis Valverde encheu as redes sociais de fofura ao postar em seu Instagram uma série de fotos com seu filho. A atriz surgiu na beira da piscina acompanhada do primogênito Rael, de quatro aninhos.

Curtindo o dia ensolarado em Los Angeles nos Estados Unidos, Isis esbanjou beleza e ostentou sua boa forma ao surgir vestindo apenas um biquíni rosa com detalhes em laranja. A artista ainda posou toda natural para um vídeo no sol.

“Que a gente seja sempre a coragem um do outro”, escreveu a atriz, que interpretará a socialite Ângela Diniz em um novo filme, que tirou diversas selfies e postou um vídeo se divertindo com o filho fruto de seu antigo casamento com o diretor André Resende.

Os seguidores se encantaram com o momento de mãe e filho e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Que amor”, escreveu uma fã. E outro seguidor comentou: “É muito incrível o quanto vocês se parecem, eu amo vocês”. Outra admiradora elogiou: “Oh mulher que gosta de um bronze, linda como sempre”.

“Lindinhos! Menina, guardo com muito carinho todos os recadinhos que você já me mandou no meu caderno onde escrevo minhas poesias e textos! Amo você”, declarou uma fã de Isis. Outra seguidora escreveu: “Você não imagina o quanto me inspira para continuar natural, sem próteses”. Uma admiradora ainda comentou: “Muito amor”.

Ainda nesta semana, Isis chamou a atenção das redes sociais ao posar para uma série de fotos no deserto durante uma viagem que fez com o namorado Marcus Buaiz pelos Estados Unidos. A estrela posou toda elegante com um vestido vinho no meio do deserto no estado americano de Utah.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Defendeu!

Recentemente, Isis se manifestou em suas redes sociais para defender sua mãe Rosalba. A mãe da atriz vinha recebendo críticas em suas redes sociais ao assumir um namoro com um moço mais jovem.

“Minha mãe vai fazer 60 anos, é uma mulher totalmente livre, dona de si, independente. Uma mulher maravilhosa, solteira, que decidiu ter um namorado e esse namorado foi colocado num lugar de bebê, não de homem, de filho e não de namorado” , disse Isis defendendo a mãe.