Isabelle Drummond é vítima de assalto no Rio de Janeiro

A atriz Isabelle Drummond teve o seu carro levado pelos criminosos ao ser assaltada no Rio de Janeiro na quarta-feira, 22

A atriz Isabelle Drummond levou um grande susto na quarta-feira, 22. De acordo com o site G1, ela foi vítima de um assalto no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. Ela foi rendida pelos criminosos e teve seus pertences roubados.

Porém, os itens já foram recuperados. A polícia encontrou um carro no Morro do Santo Amaro junto com uma bolsa de grife e outros itens pessoais da atriz. Além disso, os policiais ainda encontraram um carro que teria sido usado no assalto durante a madrugada.

O caso segue em investigação. A equipe da atriz se pronunciou sobre o assunto na tarde desta quinta-feira, 22. “A atriz Isabelle Drummond foi assaltada ontem, dia 22/11, às 23h no Leblon, por quatro assaltantes que estavam em uma Pajero. Levaram alguns pertences da atriz, da amiga e do motorista que estavam com ela em seu carro. Todos estão bem e não sofreram nenhum tipo de agressão. O carro da atriz, um Audi, não foi levado por conta da incapacidade dos ladrões de ligar o carro. A atriz teve uma boa assistência do Tenente Coronel Ludorego, do 2º Batalhão, que conseguiu recuperar todos os pertences e a Pajero que foi usada para o assalto, que era um veículo roubado”, informou a assessoria de imprensa dela.

Vale lembrar que Isabelle Drummond está longe das novelas desde que atuou em Verão 90, da Globo, em. 2019. Ela é discreta nas redes sociais e não costuma fazer aparições públicas.

Isabelle Drummond lamentou a morte de grande amiga há pouco tempo

Isabelle Drummond prestou uma homenagem para sua amiga, Aracy Balabanian, no ‘Encontro’. A artista não conseguiu conter as lágrimas ao falar sobre sua relação especial com a veterana, que faleceu aos 83 anos em agosto de 2023.

Apesar dos 53 anos de diferença entre as duas, Isabelle contou que nutria uma amizade verdadeira com a atriz, desde que se aproximaram na novela ‘Cheias de Charme’: "Eu não estava preparada. Ela era generosa, amorosa e disposta a ser amiga de tantas pessoas. E ela construiu uma família de amigos, netos postiços, bisnetos", disse a atriz.

Isabelle também abriu o coração sobre a diferença de idade: "As pessoas achavam graça quando eu falava que ia encontrar minha amiga. Eu com 30 e Aracy com 83. Ela tinha uma generosidade na troca, um vigor. Eu passava na casa dela e a gente ficava 5 horas sentada, tomando café e conversando”, ela se emocionou ao falar sobre a amiga.

Antes de falecer, Aracy tinha planos para atuar ao lado de Isabelle: "A gente tinha projeto de fazer teatro juntas. Ela vivia me botando pilha para trabalhar. Mas eu sou muito grata pelo nosso encontro. Do jeito que foi. E eu aproveitei muito a Aracy. Eu consegui aproveitar muito essa troca e sou muito feliz por isso”, revelou a atriz.

Para finalizar, Isabelle celebrou o legado da artista, que estava internada em uma clínica no Rio de Janeiro após complicações de saúde: “A Aracy foi uma das pessoas que fez esse caminho para que as atrizes da minha geração pudessem atuar hoje. Isso é graças à dedicação e a coragem de Aracys", ela concluiu emocionada.