Em rara aparição, Isabelle Drummond chora ao falar sobre Aracy Balabanian: “Minha amiga”

Discreta em sua vida pessoal, Isabelle Drummond cai no choro ao relembrar momentos especiais com Aracy Balabanian ao vivo no ‘Encontro’

Após romper seu contrato com a Globo, a atriz Isabelle Drummond retornou à emissora nesta terça-feira, 8, para prestar uma homenagem para sua amiga, Aracy Balabanian, no ‘Encontro’. A artista não conseguiu conter as lágrimas ao falar sobre sua relação especial com a veterana, que faleceu aos 83 anos na última segunda-feira, 7.

Apesar dos 53 anos de diferença entre as duas, Isabelle contou que nutria uma amizade verdadeira com a atriz, desde que se aproximaram na novela ‘Cheias de Charme’: "Eu não estava preparada. Ela era generosa, amorosa e disposta a ser amiga de tantas pessoas. E ela construiu uma família de amigos, netos postiços, bisnetos", disse a atriz.

Isabelle também abriu o coração sobre a diferença de idade: "As pessoas achavam graça quando eu falava que ia encontrar minha amiga. Eu com 30 e Aracy com 83. Ela tinha uma generosidade na troca, um vigor. Eu passava na casa dela e a gente ficava 5 horas sentada, tomando café e conversando”, ela se emocionou ao falar sobre a amiga.

Antes de falecer, Aracy tinha planos para atuar ao lado de Isabelle: "A gente tinha projeto de fazer teatro juntas. Ela vivia me botando pilha para trabalhar. Mas eu sou muito grata pelo nosso encontro. Do jeito que foi. E eu aproveitei muito a Aracy. Eu consegui aproveitar muito essa troca e sou muito feliz por isso”, revelou a atriz.

Para finalizar, Isabelle celebrou o legado da artista, que estava internada em uma clínica no Rio de Janeiro após complicações de saúde: “A Aracy foi uma das pessoas que fez esse caminho para que as atrizes da minha geração pudessem atuar hoje. Isso é graças à dedicação e a coragem de Aracys", ela concluiu emocionada.

Isabelle Drummond se emociona ao falar sobre Aracy Balabanian - Reprodução/Globo

O velório de Aracy será aberto no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no salão Assyrio, nesta terça-feira, 8 de agosto, das 10h às 13h. O corpo deverá ser cremado em uma cerimônia restrita a pessoas próximas da artista.

Detalhes sobre a morte de Aracy Balabanian são revelados:

Ao vivo na Globo, a repórter Fernanda Graell conversou com o apresentador César Tralli e revelou detalhes sobre a morte de Aracy Balabanian, que lutava contra um câncer de pulmão há 10 meses. Durante o velório no Rio de Janeiro, foram revelados a piora em seu quadro e como foi a morte da artista.