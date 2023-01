Irmão de Marília Mendonça anuncia que está noivo!

João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, está noivo de Iollanda Nunes e o casal anunciou novidade pelas redes sociais

O irmão da cantora Marília Mendonça (1995 - 2021), João Gustavo, está noivo! O cantor anunciou através de suas redes sociais que ele e sua namorada Iolanda Nunes, com quem está junto há dois anos, vão se casar.

João revelou em seu perfil oficial no Instagram que o pedido foi feito já no final do ano de 2022, mesmo que o casal esteja revelando a grande novidade somente agora para os seguidores dos pombinhos.

“Hoje através desta publicação, venho falar um pouco do presente que há 2 anos Deus me enviou, essa pessoa de um coração gigantesco que me acolheu e me deixou morar dentro dele, que me cuidou e me cuida até hoje de uma forma inexplicável, que esteve e está comigo nos meus piores e nos meus melhores momentos”, escreveu o cantor na legenda da publicação.

“Tenho certeza que o papai do céu reserva o melhor para nós dois, e eu quero buscar isso ao seu lado, No final de 2022 iniciamos um novo ciclo em nossa vida, e hoje posso te chamar de minha noiva. Que venham centenas de anos ao seu lado, meu amor. Eu te amo incondicionalmente, Iollanda”, completou.

“2 anos juntos e agora iniciando um novo ciclo juntos. Te amo infinito, meu noivo”, se derreteu a agora noiva do cantor.

Fim da dupla Dom Vittor e Gustavo

O fim da dupla Dom Vittor e Gustavo foi anunciado em setembro de 2022, quando a equipe deles divulgou um comunicado oficial com a decisão.

"Há quase dois anos, nascia Dom Vittor & Gustavo, um sonho compartilhado entre os parceiros e Marília Mendonça, que com brilho nos olhos via o irmão seguindo seus passos. Por vontade de Deus, ela não pode ver Gustavo e o seu parceiro no palco. Logo depois da tragédia que levou Marília, João Gustavo imaginou que na estrada poderia de alguma maneira seguir em frente, mas não foi bem assim. Na estrada ele sentiu a saudade “gritar”, as lembranças da irmã do tio, o luto mal vivido lhe trouxeram uma carga emocional muito forte, desencadeando uma depressão, além de esofagite aguda. Por estes motivos, João Gustavo precisa se cuidar, tratar de saúda física e mental. Em virtude disso, e para não prejudicar seu parceiro Dom Vittor, por quem nutre carinho e admiração ele decidiu não seguir com a dupla", informaram.

Então, Gustavo contou que quer se cuidar neste momento de sua vida. “Chegou a hora de me cuidar, entender tudo o que aconteceu, viver o que não vive, para poder seguir. Não sei se na música, hoje me sinto incapaz de tomar uma decisão olhando para o futuro. A minha prioridade é ficar perto da minha mãe, do meu sobrinho e acima de tudo de mim mesmo", afirmou.