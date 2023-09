Dhiô Barbosa surge só de biquíni, destaca marquinha e recebe elogio ousado de ex-BBB

Dhiô Barbosa empinou o bumbum e exibiu corpo tatuado em novas fotos na web

Dhiô Barbosa publicou novas fotos de biquíni em seu perfil no Instagram e arrancou suspiros dos seguidores. Nas imagens, a influenciadora aparece usando um beachwear verde, exibindo o corpo curvilíneo em frente ao espelho, ostentando a marquinha do bronze.

Em um dos cliques, irmã do jogador de futebol Gagigol fez questão de deixar o bumbum torneado em evidência. "Eu gosto do jentinho que tu me chama", legendou Dhiô. A ex-BBB Thais Braz fez questão de elogiar a blogueira. "Gostosa", disparou a vice-campeã de "A Fazenda 11", que também escreveu: "Te encontro na França".

Dhiô Barbosa encantou seguidores ao postar cliques de biquíni (Foto: Reprodução Instagram)

Curtindo férias em Portugal, Dhiô Barbosa, que possui diversas tatuagens, também recebeu comentários calorosos dos internautas. "Minha musa. Você carrega toda a beleza do mundo", disse uma. "A mais perfeita! Que mulher", babou outro. "Sonho de consumo. Uma deusa", afirmou um. "Sem condições, gata demais", disparou uma. "Olha o shape. Tá muito sarada", observou um. "E essas pernas malhadas? Um espetáculo", acrescentou uma.

Dhiô Barbosa posou com biquíni verde e ganhou elogios dos fãs (Foto: Reprodução Instagram)

Dhiô Barbosa homenageia irmão, Gabigol, em aniversário

No fim do último mês, Dhiô Barbosa se declarou para o irmão, Gabigol, que completou 27 anos, nas redes sociais. "Dissemos tantas coisas um para o outro ontem mas nenhuma das palavras ditas por mim irão conseguir chegar aos pés do que eu realmente queria conseguir expressar para você", iniciou.

"Então Bi, antes de tudo, parabéns pelo seu dia! Parabéns por você ser você, parabéns por você ser tão forte e parabéns por ser um homem de tantos valores! Não me canso de dizer o quanto sinto orgulho de ti e o quanto quero me tornar alguém como você", continuou.

"Será para sempre nós, um pelo outro, para todo sempre! Eu te amo mais que tudo nessa vida e nesse mundo. Deus foi muito generoso comigo por me ter feito sua irmã caçula", finalizou.