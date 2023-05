De biquíni, Dhiovanna Barbosa exibe corpão escultural e deixa seguidores babando

Influenciadora Dhiovanna Barbosa, irmã de Gabigol, mostra momentos de lazer em Maraú, na Bahia, com corpão absurdo de biquíni

Nesta quarta-feira, 17, a influenciadora digital Dhiovanna Barbosa (21), irmão do jogador de futebol do Flamengo, Gabigol (26), usou suas redes sociais para mostrar um pouco de seu tempo de lazer durante sua viagem por Maraú, na Bahia. Usando um biquíni listrado marrom e branco, a musa ostentou um corpão impressionante e arrancou elogios de seus seguidores.

“Viajo e sempre paro em você aqui. Guardo amor para o agora, não vou partir”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Completando com alguns emojis de flor e de estrelas. Nos cliques, a modelo exibe um corpão escultural e impressionante, enquanto usa um biquíni listrado marrom e branco, com uma flor em sua mão, que depois vai para seu cabelo.

Dhiovanna ainda deu bastante ênfase para sua barriga mais que chapada, com curvas definidas e uma cintura fininha. A modelo decidiu colocar para jogo suas diversas tatuagens espalhadas pelo seu corpo incrível. As fotos arrancaram inúmeros elogios de seus milhares de seguidores.

“Eu fico literalmente impressionada, como essa mulher pode ser tão maravilhosa e linda? Fico sem acreditar”, exaltou uma seguidora. “Affff Jesus amado! Que mulher!”, exclamou uma outra pessoa. “Cunhada gostosa”, elogiou uma terceira internauta, que sonha em namorar com o irmão da influenciadora digital. Além dos milhares de emojis de corações de todas os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos e carinhas de apaixonados enviados para enaltecer ainda mais a beleza de Dhiovanna Barbosa.

Veja a publicação compartilhada pela influenciadora digital Dhiovanna Barbosa, irmã de Gabigol, ostentando um corpão incrível de biquíni durante sua viagem por Maraú, na Bahia:

Conhecida pelo corpo perfeito, Dhiovanna Barbosa surgiu recentemente aproveitando uma praia. Ela apareceu para renovar o bronzeado nas areias do Rio de Janeiro. Como já é costume, a bela escolheu a praia da Barra da Tijuca, e foi clicada usando um biquíni ousado que deixou seu corpo todo tatuado em evidência.