Irmã de ex-namorada de Fiuk rebate cantor após anúncio de término

O ex-BBB Fiuk e sua ex-namorada Thaisa Carvalho estavam juntos desde 2021

Irmã de Thaisa Carvalho (24), ex-namorada de Fiuk (32), a influenciadora digital Tassy decidiu defendê-la após o cantor usar as redes sociais para falar sobre o término do relacionamento.

"Só quem tem uma irmã sabe… e eu farei de tudo por ela SEMPRE. Infelizmente vocês não sabem 1/3 de tudo que aconteceu", comentou a jovem em uma publicação de um perfil no Instagram.

Ela também falou sobre as críticas que a irmã tem recebido: "Vou relevar esses comentários (principalmente os de mulheres…). A verdade sempre aparece e o tempo cura tudo, é o que importa!"

Um pouco antes, ela já tinha deixado outro comentário, no qual contradiz Fiuk. O cantor afirmou que ele e Thaisa teriam terminado há bastante tempo.

"Minha irmã estava solteira a um tempo e nem eu e nem ela sabíamos, né? (risos). Estavam juntos vendo jogo do Brasil na Copa... tem muito tempo né? Poupe-me! Era melhor ter continuado calado."

Fiuk se manifesta sobre fim do namoro com Thaisa Carvalho

Fiuk usou as redes sociais na madrugada desta quinta-feira, 08, para falar sobre o término com Thaisa Carvalho.

Após ela ter se pronunciado sobre o fim do namoro, o ator, que está curtindo a Farofa da GKay, no Ceará, começou escrevendo nos Stories de seu Instagram: "Pessoal, boa noite! Acabei de ver os stories e tudo que está surgindo sobre o término do meu relacionamento e para que não se crie mais nenhuma especulação ou ruído sobre o assunto, achei melhor me posicionar."

"Nosso relacionamento acabou tem um tempo, não foi uma decisão tomada agora. Foi de maneira conjunta e já havia acontecido há um tempo. Nós dois entendemos que estamos em momentos diferentes e com objetivos diferentes. Sempre fui muito transparente com a Thaisa e tivemos momentos lindos, como ela mesma pontuou, a nossa história não é de agora", falou ainda o ex-BBB.