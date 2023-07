Irmã de Cíntia Dicker se explica após direta para Pedro Scooby: 'Responsabilidades'

Após flagra de Pedro Scooby com morena, irmã de Cíntia Dicker esclarece direta que mandou para o surfista em comentário

A irmã de Cíntia Dicker, Letícia, explicou o comentário que escreveu após o desabafo de Pedro Scooby sobre a situação estar virando uma "novela mexicana" depois do flagra dele com uma morena. A cunhada então esclareceu sua opinião sobre os últimos acontecimento envolvendo sua irmã.

Letícia então escreveu o seguinte na página do Instagram Gossip do Dia, na publicação com os vídeos do ex-BBB desabafando. ""Realmente não é e nem parece novela mexicana… é apenas a realidade meu querido, A C O R D A”, disparou a irmã de Cíntia Dicker.

Após ter tido suas palavras percebidas pelos internautas, a jovem esclareceu não estar afirmando uma "pulada de cerca", mas sim não aprovando que sua irmã ficasse em casa cuidando da filha, Aurora, de seis meses.

"Gente, não to afirmando nada de traição não, mas não posso passar a mão na cabeça de macho por deixar as crianças em casa e minha sobrinha. Querendo ou não todos temos responsabilidades na vida", opinou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Vale lembrar que até o momento, a ruiva ignorou a polêmica e Pedro Scooby foi o único a se pronunciar: “Saí [da festa] com um monte de gente. Não dirigi meu carro, um amigo meu dirigiu e deu carona! Pegaram esse vídeo super curto e estão fazendo essa loucura. O mundo está maluco!”, o atleta justificou assim que o vídeo começou a circular.

Mulher do vídeo com Pedro Scooby se pronuncia: 'Uma simples carona'

Nesta quarta-feira, 12, o nome do surfista Pedro Scooby deu o que falar devido a um vídeo dele caminhando ao lado de uma morena após uma festa. Ele já deixou claro que ela é apenas uma amiga. Agora, ela mesma se pronunciou. A mulher é Larissa Dalpasquale, que gravou um vídeo nas redes sociais para esclarecer o que aconteceu.

Ela também afirmou que eles são apenas amigos e que pegou carona com um amigo em comum deles. "Gente, que loucura é essa. Acabei de acordar com esse caos todo, que eu não tô entendendo nada. Por causa de uma simples carona, que pegaram um trechinho do vídeo onde aparece só nós dois andando", disse ela.

E completou: "Mas todos os nossos amigos estavam atrás, a gente saiu todo mundo junto da festa. E eu só peguei carona com o Pedro e outro amigo nosso porque o carro do meu outro amigo estava cheio. Uma simples carona e vocês estão criando situações que não existem".

Por fim, ela garantiu que não ficou com ninguém e ainda pediu respeito. "Eu não fiquei com ninguém, não aconteceu nada. Pelo amor de Deus, respeitem a mulher dele, respeitem a família dele. A internet não dá mais. Vocês afirmam coisas que não existem e tão aqui atacando todo mundo", afirmou.