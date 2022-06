Internado, pai de Anitta retira dreno e fala pela primeira vez após cirurgia

Mauro Machado, pai da cantora Anitta, revela que dreno será retirado após cirurgia delicada e agradece Orixá Omolu

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 10h50

O pai de Anitta (29) usou suas redes sociais para atualizar os seguidores sobre seu estado de saúde.

Mauro Machado segue internado em hospital em São Paulo após precisar passar por uma cirurgia delicada depois de descobrir um câncer de pulmão e ter AVC.

Na manhã desta sexta-feira, 10, Painitto surgiu animado nos Stories de seu Instagram e contou que vai tirar o dreno.

"Sextou! Sextou, São Paulo. Estou em Sampa ainda, treze dias. Essa bomba aqui, bomba de dreno não aguenta mais olhar para a minha cara. Me acordou de madrugada e falou: 'Vai embora para a casa!'. Doutora Ludhmila!", disse ele, citando a médica responsável pelo seu tratamento.

Candomblecista, Mauro fez questão de exaltar sua fé e agradecer ao Orixá da cura, Omolu, nas religiões de matriz africanas.

"Cumprindo o décimo-terceiro dia de Omolu na sexta-feira de Oxalá. Eu não erro galera, acabou de chegar o cirurgião aqui e vai tirar meu dreno."

Na sequência, ele disse que o dreno já foi retirado, e brincou: "Neurologista acabou de sair daqui e ele me autorizou a tomar duas long neck por dia. Ainda perguntei se não era duas de 600 ml, ele falou que não... As cervejarias devem estar preocupadas, perderam um bom cliente".

Recentemente, na última semana, Mauro publicou uma foto mostrando sua fé no Orixá: "Muito feliz, lisonjeado e privilegiado por estar diante deste Orixá lindo, carismático e de grande força".

Mauro ainda contou pela primeira vez sobre o AVC que teve. "Se eu não fosse médium de Umbanda um dia, eu não saberia que estava tendo AVC. Porque eu levantei para ir ao banheiro e comecei a agarrar os dedos no chão para ficar em pé, como se eu dissesse: 'to incorporando', mas não, comecei a sentir minha perna falhar, e parecia que eu ia incorporar, coisa louca", revelou ele.

"Rapidamente levantei, falei pro meu primo: 'vou no banheiro'. Fui no banheiro, sentei no vaso, defequei bastante e urinei bastante, com força, e tomei um banho rápido... Ai depois tomei duas aspirinas e sentei um pouquinho de olho fechado. Quando eu levantei, rodou tudo. Falei pra minha prima: 'me leva para o hospital, to tendo um princípio de AVC. E foi isso que eu fiz, liguei pra minha namorada, pras pessoas do Rio e fui. E desencadeou tudo que aconteceu", disse ainda.

Machado alertou sobre os sintomas e afirmou que, segundo os médicos, as atitudes que tomou foram o que o salvaram, além do pronto atendimento.

Pai de Anitta agradece orações

Na última quarta-feira, 08, Painitto fez um agradecimento pelas vibrações positivas para sua recuperação. "Agradeço a todos que me enviaram mensagens, que rezaram, oraram e fizeram corrente de energia positiva por mim nesta passada. Mas!!!!! A luta continua. Ainda restabelecendo da incisiva cirurgia. Estou em Hospital. Lugar de energias circulante. No Hospital se nasce, se cura e se morre e se decide muitas coisas. Portanto, até sair de alta, estarei vigilante. Eu cheguei para uma consulta de rotina na próstata, desenvolvi AVC, achei um câncer e terei de acompanhar outras sequelas oriundas. Nunca fumei na minha vida", disse ele.

Confira a publicação do pai de Anitta no hospital: