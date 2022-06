No hospital, pai de Anitta agradece orações após passar por cirurgia: "A luta continua"

Mauro Machado, pai de Anitta, compartilhou uma foto no hospital e agradeceu as mensagens e orações dos seguidores

Mauro Machado usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 8, para tranquilizar os seguidores após precisar passar por uma cirurgia.

Em seu perfil no Instagram, o pai da cantora Anitta (29) publicou uma foto em que aparece no hospital e agradeceu a todos que oraram e mandaram mensagens de apoio após sofrer um AVC e descobrir um câncer no pulmão.

"Agradeço a todos que me enviaram mensagens, que rezaram, oraram e fizeram corrente de energia positiva por mim nesta passada. Mas, a luta continua. Ainda restabelecendo da incisiva cirurgia", começou ele.

Mauro também refletiu sobre o período que está internado. "Estou em Hospital. Lugar de energias circulante. No Hospital se nasce se cura e se morre e se decide muitas coisas. Portanto, até sair de alta, estarei vigilante", acrescentou.

O pai de Anitta ainda deu alguns detalhes sobre as doenças que descobriu após uma consulta médica. "Eu cheguei para uma consulta de rotina na próstata, desenvolvi AVC, achei um câncer e terei de acompanhar outras sequelas oriundas. Nunca fumei na minha vida. Rsrsrsrsrs", finalizou ele.

Anitta fala sobre saúde do pai

Nas redes sociais, Anitta falou sobre o diagnóstico do pai e disse que ele teve um milagre em sua vida. "Acabou! Na semana semana passada fui pega de surpresa na única coisa que pode atrapalhar a minha força. A minha família. Meu pai (meu melhor amigo) teve um derrame de repente no início da semana e então as coisas aconteceram tão rápido. A incrível Dra. Ludhmila Hajjar decidiu verificar não apenas seu cérebro, mas todo o seu corpo e encontrou um câncer no pulmão. Corremos rápido, ela preparou a cirurgia em dois dias e um milagre aconteceu tão rápido quando a má notícia que veio. (graças a Deus, aos Orixás e a todas as suas orações e boas energias)", disse ela em um trecho da publicação.

