Internado em estado grave, Kayky Brito quase perdeu os pais em acidente há um mês

Drama se repete: Kayky Brito quase perdeu os pais em acidente há um mês; veja

Internado em estado grave após ser atropelado, o ator Kayky Brito estava se recuperando de um drama familiar. É que seus pais, Sandra e Joseph Britto, sofreram um gravíssimo acidente no final de julho que assustou os filhos.

Na época, quem contou detalhes do caso foi a irmã, Sthefany Brito. É que ela fez um relato comovente contando detalhes do drama que viveu. Segundo ela, o acidente foi tão grave que a mãe teve de passar por uma cirurgia de emergência.

"Pela primeira vez na vida me vi diante de uma situação onde poderia ter perdido meus pais! Meus pais, pra mim eternos! A gente sabe que um dia vai embora, aliás é a única certeza que temos nessa vida, mas quando esse possibilidade se aproximou, foi visível o pânico, desespero e despreparo que tomaram conta de mim! Não conseguia chorar, não conseguia rezar e mal conseguia respirar!", disse ela.

A irmã de Kayky Brito contou que o carro em que eles estavam teve perda total. "Meus pais sofreram um acidente de carro, um carro na contramão pegou o deles de frente… perda total! O que eles relatam nem nos meus piores pesadelos consigo sequer imaginar! Ela gritando de dor deitada no chão da estrada, ele em pânico com medo de ainda serem atropelados tentando fazer ela ficar consciente, já que tamanha dor ela quase desfalecia", relatou ela.

A artista afirmou que viveu um drama após uma sequência de eventos. "Ambulância! Grito! Dor! Desespero! Minha mãe que ainda não sabiam o que tinha aí certo, foi levada ao hospital e com toda sua clareza meu pai me liga, com um fio de voz eu escuto: “Filha, fica calma, estamos bem, mas nós sofremos um acidente.” Nem lembro direito o resto! Tava com o Enrico no colo e de repente todo o agito dele, se transformou em calmaria! Ele sentiu! Minha mãe dois dias de observação no CTI e não teve jeito, tivemos que enfrentar uma cirurgia antes que fosse de emergência! Outra porrada! Cirurgia muito maior e mais séria do que pensamos que seria!", declarou.

KAYKY BRITO FOI ATROPELADO NO RIO

O ator Kayky Brito, de 34 anos, foi atropelado na madrugada deste sábado, 2, informou o g1. O acidente teria acontecido na Avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade.

De acordo com o veículo, o caso foi registrado na altura número 4.700. Ainda não se sabe o que causou o atropelamento e quem era o motorista envolvido na ocorrência. Também não há informações sobre o horário do acidente.

Segundo as primeiras informações, o ator de 34 anos foi levado às pressas para para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul da cidade. De acordo com a secretaria municipal de Saúde, o estado dele é considerado grave.