Internada, Fabiana Justus recebe carinho do marido no hospital: 'Meu remédio'

Em tratamento contra a leucemia mieloide aguda, a influenciadora Fabiana Justus recebeu uma visita especial do marido, Bruno D'Ancona

Internada para um tratamento contra o câncer, a influenciadora digital Fabiana Justus recebeu uma visita para lá de especial do marido, Bruno Levi D'Ancona. Nesta quinta-feira, 22, a filha do empresário Roberto Justus usou as redes sociais para compartilhar um clique do companheiro ao seu lado no hospital.

Na imagem publicada através de seus Stories no Instagram, Fabiana aparece deitada na cama recebendo carinho do esposo. "Meu remédio", escreveu ela na legenda da foto. Casados desde 2011, eles são pais das gêmeas Chiara e Sienna, de cinco anos, e do pequeno Luigi, de seis meses.

Sempre que pode, Bruno Levi D'Ancona leva os filhos para visitarem Fabiana Justus no hospital. A influenciadora digital foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda no final de janeiro deste ano e, desde então, segue na unidade hospitalar para realizar o tratamento.

Na última terça-feira, 20, ela confessou ter passado por uma semana difícil. "Só de estar fora da cama após uma semana punk, já estou comemorando! Lembrando que a melhor maneira de ir vencendo as batalhas, é: Comemorar as pequenas vitórias", disse ela por meio dos Stories em seu perfil oficial no Instagram.

Confira a publicação de Fabiana com o marido:

Fabiana Justus se emociona ao reencontrar o filho caçula

Internada para realizar um tratamento contra um câncer raro, a leucemia mieloide aguda, a empresária Fabiana Justus emocionou seus seguidores nesta terça-feira, 29. Em suas redes sociais, ela comoveu ao compartilhar como foi o reencontro depois de passar alguns dias distante de seu filho caçula, Luigi, que tem apenas cinco meses de vida.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Fabiana, que é mãe de três crianças ao lado do empresário Bruno D'Ancona, contou como foi o tão aguardado encontro. Antes de celebrar o aniversário de cinco anos das filhas gêmeas, Chiara e Sienna, com uma pequena recepção no hospital, ela contou que pediu para passar um momento a sós com o bebê.

No vídeo compartilhado em sua conta na rede social, a filha de Roberto Justus aparece emocionada com o reencontro. Com uma máscara para evitar riscos, ela pegou o herdeiro no colo, abraçou e curtiu cada segundo ao lado do pequeno. Luigi observava tudo atentamente e com muita tranquilidade embalado nos braços da mãe. Confira!