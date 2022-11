Instrutor de Jiu-Jitsu viaja com Gisele Bündchen para treinar os filhos da modelo

Em meio a boatos de romance com a modelo Gisele Bündchen, o lutador Joaquim Valente viajou para Costa Rica apenas para treinar os filhos dela

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 17h15

Há algum tempo, a modelo Gisele Bündchen (42) vem levantando suspeitas de um novo affair, com o instrutor de Jiu-Jitsu Joaquim Valente. Mas por enquanto, se sabe apenas que eles viajaram juntos para a Costa Rica para que ele possa treinar ela e seus filhos com o jogador de futebol americano Tom Brady (45).

Algumas fontes falaram para o site de fofocas estadunidense TMZ que, as crianças, Benjamin e Vivian, são educados em casa, sem ir para a escola, e tem um time de professores que viajam com eles para garantir que eles estão recebendo todas as necessidades de educação.

O TMZ foi informado que um professor em tempo integral que trabalha para ensinar as crianças as coisas mais básicas, além de Valente, foi para o país. Além disso, não é a primeira vez que esse grupo viaja para a Costa Rica juntos.

A fonte também diz que Joaquim Valente lida com os aspectos de educação física dos filhos de Gisele em seus estudos em casa, depois de se conectaram após a modelo ir para Miami.

O que intriga os internautas é o fato de Joaquim ter simplesmente largado sua própria academia de Jiu-Jistu na Flórida, nos Estados Unidos, para viajar e passar diversas semanas longe junto de Gisele e sua equipe.

Contudo, a fonte afirma que não há nada de romântico acontecendo entre os dois, mas outra fonte do site americano conta que o momento em que a viagem aconteceu é interessante, dado o recente fim da novela do divórcio do ex-casal.

Mãe de Joaquim fala de suposto affair do filho com Gisele Bünchen: "quero ver feliz"

Alice Maria da Silveira, abriu o jogo sobre suposto affair do filho com a supermodelo Gisele Bündchen. A mãe de Joaquim Valente disse que a relação dos dois é apenas profissional. Joaquim e seus dois irmãos Pedro e Guilherme são professores de Gisele e seus dois filhos há mais de um ano e, segundo Alice, revezam para dar as aulas, focadas em melhorar o condicionamento físico da família.

"Teve um site que publicou uma foto do Pedrinho como se fosse o Joaquim. É gente telefonando do mundo todo. Estão fazendo uma confusão danada", explicou. Perguntada se o namoro com a brasileira a agradaria, a Alicinha, como é conhecida, afirmou: "Claro! Quero ver meu filho feliz. Se ele estiver feliz, fico feliz também".