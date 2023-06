Influenciador LGBT, Felipe Theodoro lembra primeiro beijo aos 13 anos: 'Errado'

Durante o especial CARAS Inverno, Felipe Theodoro relembrou o início de sua vida amorosa

Com mais de 3 milhões de seguidores em seu perfil do Instagram, o influenciador Felipe Theodoro hoje vive um romance com o namorado, Glauber, há quatro anos. Durante o especialCARAS Inverno, o criador de conteúdo falou sobre a representatividade LGBT e ainda relembrou seu primeiro beijo, aos 13 anos, com uma menina.

"Nessa brincadeira de criança, [tive o primeiro beijo] com 13 anos. É aquela coisa diferente, você fica dias tentando entender o que foi aquilo, se aquele jeito é o certo ou se foi errado", conta Felipe Theodoro . Porém, um ano depois, já com 14 anos, teve sua primeira experiência beijando um menino. "O menino era meio que meu amigo, então já tinha essa convivência e uma coisa levou a outra".

O influenciador ainda destacou que se sente abençoado por ter uma família que sempre o apoiou e não questionou sua sexualidade. "Nunca foi uma coisa que a gente precisou marcar um almoço com minha mãe e meu pai, para falar: 'Gente, então é isso'. Mãe sempre sabe. E era uma coisa que aconteceu", completa ele. "Tive essa sorte."

Ele diz que oficializou sua sexualidade para toda a família em um dos aniversários de sua sobrinha, quando ela ainda era um bebê. Felipe Theodoro aproveitou a reunião dos parentes para levar seu primeiro "namorado de verdade", como disse. Ele ainda acrescenta ao dizer que não se lembra de ter passado por episódios de preconceito devido à sua sexualidade.

"Sou muito abençoado, porque nunca passei por isso. Não sei se as pessoas acham que sou doido e falam: 'Sai para lá. Essa praga é maluca, estou fora disso'. Sempre tem uns comentários maldosos na internet, mas é um ou outro. Nem consigo ver tudo. Mas assim, nunca [sofri com preconceito]. Graças a Deus, sou muito abençoado".