Influenciador escolhido para viver Chico Bento em live-action impressiona com semelhança com personagem

Influenciador Isaac Amendoim irá interpretar personagem de Maurício de Sousa em novo filme da Turma da Mônica

Parece que a internet ainda não superou que o influenciador Isaac Amendoim foi o escolhido para viver Chico Bento, o personagem caipira de Maurício de Sousa no live-action da Turma da Mônica. Os internautas continuam impressionados como o pequeno famoso parece tanto com o menino ficcional.

O influenciador de 9 anos de idade realmente se parece muito com o personagem da zona rural e está encantando os usuários das redes sociais. Enquanto respondia algumas perguntas dos seus seguidores, Isaac chamou a atenção do Twitter por conta de sua personalidade idêntica ao Chico Bento.

“Já leu os gibis do Chico?”, perguntou um dos vários seguidores do jovem influenciador digital. “Meu ‘fio’... Eu assisto desenho… Ler? Não sou muito chegado, não”, brincou Isaac, em seus stories de seu perfil oficial no Instagram. “É o próprio Chico Bento”, se chocou um usuário.

🚨VEJA: Isaac Amendoim, que irá interpretar Chico Bento nos cinemas, responde pergunta no instagram e internautas comentam: “Ele é o próprio Chico Bento!”



https://t.co/GJQp0acZyx — CHOQUEI (@choquei) May 11, 2023

Isaac foi anunciado como Chico Bento no começo de março deste ano, em um vídeo nas redes sociais. “Você lembra o que a gente fez no último teste? Fizemos uns improvisos, gostou?”, questionou Fernando Fraiha, diretor do filme. Então, o pequeno aparece procurando seu pai. Depois, ao se encontrar com Mauricio de Sousa, cai às lágrimas. “Isaac! Meu filho! Vou te contar que você vai ser o Chico Bento no filme!”, revelou o escritor.

"Meus fii, até agora não tô acreditando, mas é verdade, eu vou ser o Chico Bento nos cinemas com a benção de ninguém menos que o próprio Mauricio de Sousa. Foi muita emoção que eu e minha família vivemos neste dia. Em breve espero todos vocês nos cinemas de todos o Brasil, to feliz demais da conta!", escreveu Isaac, ao compartilhar a notícia.