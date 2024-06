Influencer Lucas Tylty dá lance de R$ 1,5 milhão no leilão de Neymar. Saiba quem é!

O influenciador digital Lucas Tylty desembolsou uma fortuna durante o leilão de Neymar Jr. Saiba o que ele comprou por valor milionário

O influenciador digital Lucas Tylty se destacou durante o leilão beneficente do Projeto Instituto Neymar Jr na noite de segunda-feira, 3, ao dar um lance milionário. Ele comprou uma citação nos stories de famosos, como Neymar, Patricia Poeta, Rafaella Santos, Carlinhos Maia e Luciana Gimenez, pelo valor de R$ 1,5 milhão.

"Estou feliz, não posso negar, mas acima de tudo o maior intuito disso aqui, a gente precisa refletir, é que vai ser revertido para diversas pessoas. Eu não tenho palavra para agradecer mais uma vez pelo convite para estar aqui presente e poder contribuir com a vida de outras pessoas, que é o que mais importa para mim. Eu sempre bato na tecla do dividir para multiplicar. Eu acredito que esse, por ser um dos maiores princípios da minha vida, fez com que eu prosperasse cada vez mais. E você pode não acreditar nisso, mas eu tenho uma convicção muito forte e faz com que eu cresça financeiramente, pessoalmente, na minha família, nos meus negócios. Dividir para multiplicar. Nada adianta você ter dinheiro se não puder transbordar a vida das outras pessoas", disse ele nas redes sociais.

Que tal saber mais sobre quem é Lucas Tylty? O influencer nasceu em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, e se tornou famoso há alguns anos no YouTube com o canal Minha Vida Deu Tylty. Ele é conhecido como trade esportivo.

Lucas atua na área de cursos e operações no mercado de jogos de futebol e outros esportes. Ele foi morar nos Estados Unidos aos 19 anos e conheceu o mercado de apostas de jogos. Ele é dono do seu próprio jatinho particular e diz faturar R$ 1 milhão por mês.

Tylty tem mais de 3 milhões de seguidores no Instagram e costuma compartilhar seus encontros com famosos e sua rotina em seu feed.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUCAS TYLTY (@lucastylty)

View this post on Instagram A post shared by Instituto Projeto Neymar Jr (@institutoneymarjr)

Faturamento do leilão de Neymar Jr

De acordo com a organização do leilão do Instituto Neymar Jr, o leilão arrecadou cerca de R$ 21 milhões. "Um super agradecimento a todos que tornaram esse noite possível. Apresentadores, parceiros, convidados e equipe, muito obrigada! Encerramos a noite com o total de R$ 21 Milhões arrecadados, batendo mais um recorde no Leilão do Instituto Neymar Jr. E é tudo pelas nossas crianças!", informaram.