Influencer faz revelação sobre Rafael Cardoso: ‘Cropped não pode, mas trair sim’

Taynara Nunes mostra prints de mensagem de ator Rafael Cardoso e revela mulheres que viveram situações parecidas

A influenciadora digital e modelo Taynara Nunes decidiu usar suas redes sociais para fazer um exposed do ator Rafael Cardoso. Depois de zombar do ator João Guilherme por usar cropped, o famoso teve um print exposto pela criadora de conteúdo, onde ele manda uma mensagem para ela, enquanto ainda era casado com Mariana Bridi.

“Cropped não pode, mas trair sim”, ironizou a influenciadora digital. “Ficava respondendo minhas coisas enquanto ainda era casado. Se manca, bofe”, completou Taynara. Depois de sua publicação através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram, a modelo foi procurada por outras mulheres que teriam vivido a mesma situação com o ator.

“12 meninas me mandaram print do Rafael xavecando elas. O que dizer”, compartilhou Taynara. O casamento de Rafael Cardoso e Mariana Bridi acabou somente em dezembro de 2022, onde os dois tiveram dois filhos. No print compartilhado pela influenciadora, o ator manda um ponto para ela, no dia 2 de junho de 2021, e no dia 31 de dezembro, manda um emoji de coração vermelho, ambos sem resposta.

TOMOU EXPOSED! Taynara Nunes, do Soltos Em Floripa, expos que Rafael Cardoso mandava mensagens para ela enquanto era casado. Ela escreveu “Cropped não pode, mas trair sim”. Além disso, ela disse que mais 12 meninas mandaram para ela prints de Rafael as xavecando. pic.twitter.com/rJoFFanJcC — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) June 29, 2023

Igor Rickli reagiu ao repost de Rafael Cardoso

Nas redes sociais, o ator Igor Rickli se opôs ao amigo Rafael Cardosoem uma publicação nas redes sociais nesta quinta-feira, 29. Após o galã da Globo publicar uma mensagem endossando um discurso polêmico, ele também se posicionou.

"É de fato uma inversão de valores. Estou contigo, João Guilherme", disse o marido de Aline Wirley. A declaração vai contra o que Rafael Cardoso postou mais cedo. "Estou contigo", disse o ator da Globo endossando o discurso. João Guilherme também se pronunciou sobre o caso. "Sobre o cropped: Pensei muito antes de vir falar alguma coisa sobre os últimos acontecimentos porque não gosto de ficar dando palco pra gente que quer ganhar migalhas em cima de polêmica. Mas acho importante que a gente use esse espaço pra abrir conversas importantes, principalmente por estarmos no mês do orgulho LGBTQIAPN+. HOMOFOBIA É CRIME. O vídeo do “comediante” é discriminação fantasiada de piada, e é importante que isso fique claro. A gente vive em um país que matou mais de 250 pessoas em crimes relacionados a sua orientação sexual ou ao gênero só em 2022. No Brasil, muitas pessoas se sentem discriminadas e sexualizadas todo o tempo somente por serem quem são", afirmou.