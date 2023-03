Indireta? Sabrina Sato compartilha mensagem após separação: 'Melhor decisão'

Sabrina Sato surpreende ao compartilhar mensagem de padre sobre tomar decisões e levanta suspeitas de indireta após se separar de Duda Nagle

A apresentadora Sabrina Sato (42) surpreendeu os fãs ao compartilhar uma mensagem sobre tomar decisões nos stories do Instagram. Na madrugada desta quarta-feira, 29, a estrela fez um post enigmático ao compartilhar um vídeo de um recado do padre Fábio de Melo (51) e levantou suspeitas de uma indireta após o fim do seu casamento com Duda Nagle (39).

Na mensagem compartilhada por ela, o padre falou sobre a importância de tomar decisões na vida. “A melhor decisão é aquela que nos deixa em paz. Ainda que tenha gerado sofrimento, dor emocional. Se estivermos em paz é sinal de que escolhemos de acordo com a nossa consciência, voz que Deus utiliza para nos mostrar o melhor caminho”, disse o religioso.

O fim do casamento de Sabrina Sato

Os primeiros rumores sobre o fim do casamento de Sabrina Sato e Duda Nagle surgiram no dia 21 de março na coluna de Leo Dias no site Metrópoles. Algumas horas mais tarde, os dois confirmaram a separação em posts individuais nas redes sociais. Eles falaram sobre a decisão de encerrar a vida a dois e declararam que vão manter a boa convivência em prol da filha que tiveram juntos, Zoe, de 4 anos.

Duda Nagle disse: "É com muita tristeza que comunico a todos que o nosso noivado chegou ao fim. Sabrina e eu temos valores, prioridades e objetivos diferentes como casal e núcleo familiar. Decidimos em comum acordo e em paz. Seguimos juntos na criação da Zoe e na amizade. Peço perdão ao papai do céu pela separação. Agradeço a todos que torciam pelocasal e continuam torcendo pela nossa filha. Não pretendo falar mais sobre esse assunto por um bom tempo. Agradeço também a compreensão, obrigado".

Por sua vez, Sabrina disse: "Eu gostaria que durasse para sempre, mas o “para sempre” é uma construção difícil, nem todo mundo consegue. Nós vivemos o nosso amor da forma mais linda que poderíamos viver. Há quatro anos nasceu a Zoe, o maior presente que poderíamos receber, a pessoa mais importante das nossas vidas. O nosso desejo de educá-la da melhor forma vai nos manter parceiros e amigos. Este é comunicado difícil, mas necessário. Eu e Duda estamos terminando o nosso relacionamento. Será melhor para nós dois. Deixamos de ser um casal, mas continuamos juntos no amor e no cuidado com a nossa filha. Agradecemos o carinho e o respeito de todos vocês. Eles farão bem a nós dois e a ela, nosso bem maior. Neste momento nós queremos protegê-la, e vocês podem nos ajudar. Uma separação, por mais dolorosa que seja, não precisa ser causa de inimizade e divisão. Duda é eu faremos tudo da melhor forma, pois, por aqui, o AMOR E O RESPEITO sempre vão prevalecer".