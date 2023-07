Indireta?! Luciele Di Camargo posta recado enigmático na web: 'Preguiça'

Esposa de Denílson, Luciele Di Camargo faz post nas redes sociais após notícia sobre dívida do cantor Belo com o marido

A atriz Luciele Di Camargo escreveu uma mensagem enigmática nas redes sociais nesta quarta-feira, 12, após ver o nome do marido, o comentarista esportivo Denílson, novamente envolvido no assunto da dívida do cantor Belo. Sem citar nomes ou o assunto, ela escreveu um recado na web sobre ter 'preguiça de certas pessoas'.

No post, a morena apareceu de olhos fechados na cama logo cedo e escreveu a mensagem na imagem. “Preguiça de muita coisa, mas mais preguiça ainda de certas pessoas...”, afirmou.

Mais cedo, Denílson informou que ainda não recebeu o pagamento da dívida do cantor Belo, mas afirmou que ambos estão empenhados em entrar em um acordo em breve. "Em relação as últimas notícias divulgadas sobre o caso com o cantor Belo, o que posso afirmar é que ambas as partes estão empenhadas em encontrar uma solução e tão logo o assunto esteja 100% resolvido, me manifestarei. Ainda não está", disse ele.

Como começou a dívida entre Denílson e Belo?

A luta judicial se iniciou quando Denilson gerenciava a banda de pagode Soweto, que tinha Belo como líder. Contudo, em 2000, o cantor decidiu colocar ponto final na parceria e sair do grupo para dar início a sua carreira solo. Já gerenciado por outra pessoa, o pagodeiro foi processado pelo ex-jogador por quebra de contrato.

Em 2004, Belo foi condenado a pagar uma indenização para Denilson, mas a ordem nunca foi cumprida. Desde então, a dívida passou a se acumular e chegou a corresponder a mais de R$ 7 milhões. Os advogados do ex-atleta chegaram a solicitar à Justiça para que qualquer premiação oriunda da Dança dos Famosos, da TV Globo, fosse penhorada para pagar a dívida. Porém, o cantor não ganhou a competição.

Renata Fan brinca com Denílson ao vivo

O apresentador Denílson surgiu sorridente ao lado de Renata Fan no Jogo Aberto desta quarta-feira, 12. Logo na abertura da atração, eles mostraram bom humor ao repercutirem o fim de uma disputa judicial histórica. É que foi revelado mais cedo que Belo finalmente vai quitar os R$ 7 milhões que deve ao craque. "E quem está chegando é Denílson Show. Está feliz, né, Dedê? Bom dia", disse a apresentadora mostrando a felicidade estampada na cara do amigo.

Ele então entrou na brincadeira. "Dá para ficar mais, dá para ficar mais feliz. Mas tô feliz", afirmou ele. "Dá boa notícia pra todo mundo, deixa o Brasil feliz", insistiu a apresentadora ao vivo durante o programa exibido pela Band.