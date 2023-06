Indireta? Carla Perez manda recado para Xanddy com frase em bolo de aniversário

Carla Perez manda recado para Xanddy em bolo; ele comemorou mais um ano de vida

A cantora Carla Perez divertiu os fãs ao mandar um recado para o maridão Xanddy no bolo de aniversário que preparou para comemorar a data. Isso mesmo: ela ousou e teve uma atitude divertida no momento feliz.

No bolo, é possível ler a mensagem: fofoqueiro desde 1979 ( ano de nascimento do cantor). Ao compartilhar as fotos, Xanddy ainda comemorou a data e se declarou à esposa e agradeceu o carinho que ela demonstrou.

"Se você passar pro lado, não acredite no que esse bolo diz. Carla, como eu amo esse seu sorriso, como eu amo te ver feliz. Melhor aniversário da vida", escreveu ele nas redes sociais. Nos comentários, só elogios e risadas dos fãs.

Eles elogiaram o casal Carla Perez e Xanddy. "Vocês dois são lindos demais", comentou um. "Que lindos, sou apaixonada pelo bom humor de vocês", declarou outro. "Morri de rir, vocês são tudo demais", escreveu outro.

Ainda nos últimos dias, após boatos de uma briga familiar envolvendo a herdeira da dançarina, Carla Perez escreveu uma carta aberta para o esposo e mostrou que estão todos em paz. "Você, meu amor, tem o poder de fazer as pessoas sorrirem e acreditarem em dias melhores. Sou total gratidão ao Senhor pela sua vida! Que Ele continue te abençoando e te fortalecendo. Estarei aqui sempre para te dar suporte, serei eternamente sua namorida. Te amo", declarou-se.

Filha de Carla Perez e Xanddy se pronuncia sobre os rumores: 'Eles me amam'

Há alguns dias, Camilly Victória se pronunciou sobre os rumores envolvendo sua vida pessoal. “Fico triste em ter que vir aqui para desmentir e explicar qualquer coisa sobre minha vida pessoal e de minha família, mas como essa situação está tomando uma proporção enorme, quero ser 100% honesta. Primeiro, que eu não entendo o pq pessoas ainda acreditam em posts de página de fofoca. Segundo, que entendo menos ainda o pq pessoas tão infelizes mentem sobre a vida dos outros, só para ter engajamento nas redes sociais e afetar o trabalho deles. Como já disse antes, sempre fui muito reservada sobre minha vida pessoal", disse ela.