Igor Rickli rebateu críticas após expor relação aberta com Aline Wirley; relembre

Durante o BBB 23, Igor Rickli defendeu formato de relacionamento aberto com Aline Wirley e explicou seus motivos

A intimidade do casal Igor Rickli e Aline Wirley ganhou ainda mais destaque em 2023 após o confinamento da cantora no BBB 23. Na época, o ator fez alguns comentários nas redes sociais para rebater críticas de alguns internautas, que resolveram fazer comentários problemáticos sobre o casamento entre eles.

“Algumas pessoas interpretaram que relacionamento aberto é festa e gritaria, e não é assim. Nosso casamento é imbuído de muito respeito e amor verdadeiro”, disse ele em entrevista ao site Gshow.

O artista continuou falando sobre a decisão do casal e destacou que eles optaram pelo novo modelo de relacionamento para ninguém se sentir enganado. "Nos conhecemos profundamente, sabemos as necessidades um do outro e o que passamos", declarou.

"Prefiro ser honesto do que fazer coisas escondidas e trair, mas é uma escolha de cada um. Não curto traição, gosto da honestidade, da verdade. Procurei ser o mais honesto possível com a Aline e comigo nessas revelações. Essa troca é muito preciosa, sabe? Não quero enganar ninguém", finalizou ele, que já atuou em diversas novelas da Record como Gênesis, de 2021.

Igor e Aline estão juntos desde 2015 e são pais do pequeno Antônio, de oito anos. Nas redes sociais, o casal faz questão de mostrar registros apaixonados e parte da rotina familiar, que tem atraído milhares de admiradores.

A revelação sobre o relacionamento aberto aconteceu em novembro de 2022, quando o ator compartilhou um texto também falando sobre sua bissexualidade. "Celebramos a diversidade como divina. Entendemos o sexo pelo viés da saúde e não do erótico. Nossa bissexualidade só potencializa nossa relação. Curamos um ao outro na nossa dualidade. Trabalhamos para manifestar o sagrado masculino e feminino em harmonia em cada um de nós", dizia o texto.