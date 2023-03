Em relação aberta, Igor Rickli protagoniza momento emocionante ao se declarar para Aline Wirley

SAUDADE! Igor Rickli protagoniza momento emocionante ao se declarar para Aline Wirley, com quem vive relacionamento aberto

SAUDADE! Entrar para o BBB23 não foi uma tarefa fácil para Aline Wirley(39) e nem tão pouco para os familiares que estão na torcida do lado de fora do reality.

Na última quarta-feira, 08, o ator Igor Rickli (41), marido da ex-rouge, usou sua rede social para demonstrar todo seu carinho pela mulher, da qual está longe há mais de 50 dias.

Ao lado do filho, Antônio (08), o artista gravou um video emocionante para homenagear a esposa que está distante. Com a voz embargada e cheio de saudade, Igor abriu o coração e falou sobre como os dias tem sido desafiadores longe de Aline.

"O que você gritou pela casa hoje?", perguntou Igor ao filho. "Mãe, se você estiver me escutando, Feliz Dia das Mulheres. A gente te ama, mamãe", disse Antônio. "Estamos com saudades, a gente está bem", emenda o ator, sorrindo. "Ela faz falta para a gente, mas estamos indo bem", continua.

Na legenda do vídeo, ele escreveu: "50 dias sem ela… @alinewirley seguimos firmes, sem nenhuma baixa até a metade dessa caminhada".

A postagem recebeu vários comentários de fãs do casal: "Que vídeo mais lindo!!!! A saudade estampada e transbordando na carinha de vocês. Boninho, deixa a Aline ver esse video", escreveu a equipe de Aline. "Imagina a Aline vendo esse vídeo depois que sair... Antonio é lindo, carismático e iluminado demais!", ressaltou outro. "Vocês são demais!", elogiou um terceiro.

Igor Rickli abre o jogo sobre como é seu relacionamento aberto com Aline Wirley

Igor Rickli que é casado com a cantora Aline Wirley abriu o coração nas redes sociais e deu detalhes sobre o relacioanmento aberto com a ex-Rouge.

“Algumas pessoas interpretaram que relacionamento aberto é festa e gritaria, e não é assim. Nosso casamento é imbuído de muito respeito e amor verdadeiro”, disse ele ao site Gshow.

Então, ele contou que optaram pelo relacionamento aberto para não enganar ninguém. “Nos conhecemos profundamente, sabemos as necessidades um do outro e o que passamos. Prefiro ser honesto do que fazer coisas escondidas e trair, mas é uma escolha de cada um. Não curto traição, gosto da honestidade, da verdade. Procurei ser o mais honesto possível com a Aline e comigo nessas revelações. Essa troca é muito preciosa, sabe? Não quero enganar ninguém", afirmou.