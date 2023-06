Ídolos do Flamengo, Zico se declara ao encontrar Gabigol: ‘Amigo’

Grandes nomes do Flamengo, Zico se encontra com Gabigol ao comparecer em jogo do clube carioca

Carregou aí? Nesta sexta-feira, 9, o grande ídolo do Flamengo, Arthur Antunes Coimbra, mais conhecido como Zico, usou suas redes sociais para compartilhar alguns cliques de seu encontro com o atacante do atual elenco do clube carioca, Gabriel Barbosa, ou melhor, Gabigol.

Zico compareceu ao jogo do Flamengo na última noite de quinta-feira, 8, na partida contra o Racing, válida pela Copa Conmebol Libertadores, onde os cariocas saíram com a vitória sobre 2 x 1 contra os argentinos, no Maracanã.

“Quanto prazer e alegria numa noite só. Rever meu amigo, ídolo e artilheiro Gabigol e ver a vitória do Flamengo por 2x1 sobre o bom time do Racing e dar um salto importante rumo às oitavas de final da Libertadores”, escreveu o ídolo do clube carioca, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

“Nosso rei”, respondeu Gabriel, completando com um emoji de coroa, nos comentários da postagem. “Os maiores ídolos do Flamengo”, disparou uma outra internauta. “Se eu vejo uma parada dessa na minha frente eu acho que tenho um derrame”, brincou um outro usuário.

Artur Antunes Coimbra, mais conhecido como Zico, é um ex-jogador de futebol e ex-treinador brasileiro, de 70 anos de idade. Nascido na cidade do Rio de Janeiro, virou ídolo do Flamengo, sendo o único time que ele jogou no Brasil. No exterior, o craque jogou pela Udinese, da Itália, e o Kashima Antlers, do Japão. Em seu currículo, o atleta acumula títulos como três campeonatos brasileiros.

Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol, é um jogador de futebol de 26 anos de idade. Nascido na cidade de São Bernardo do Campo, interior de São Paulo, ganhou notoriedade logo no começo da carreira, ao ser revelado pelo Santos. Jogou por times como a Internazionale, da Itália, e o Benfica, de Portugal, até chegar no Flamengo, onde virou ídolo, tendo conquistado dois campeonatos brasileiros e duas Libertadores da América.