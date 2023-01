Humberto Carrão relembra irmão que morreu em acidente: ''Parte fundamental do que eu sou''

Ator Humberto Carrão posta foto antiga ao lado do irmão, Victor, e se declara no dia em que ele faria 52 anos de idade

O ator Humberto Carrão (31) emocionou seus seguidores neste sábado, 07, ao fazer uma homenagem para seu irmão que faleceu em acidente.

Victor completaria 52 anos se estivesse vivo. Em sua conta no Instagram, o intérprete de Rafael na primeira novela original do Globoplay, Todas As Flores, fez questão de lembrar com muito carinho do irmão, que morreu aos 30 anos, vítima de um atropelamento. Na época, Humberto tinha apenas 9 anos de idade.

Ao compartilhar um clique antigo em que aparece ainda bebê no colo de Victor no mar, o artista declarou: "Ter perdido um irmão é parte fundamental do que sou. Ter o amor de um irmão é mais. Muito mais. Victor, meu amor. 07/01/1971."

Nos comentários do post, a mãe de Humberto, Leila Carrão, deixou um comentário comovente. "Humberto, essa foi a maior dor que já senti na vida, mas nós não perdemos o nosso Victor, ele está sempre conosco!", disse.

Confira o post de Humberto Carrão para o irmão, Victor:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por humbertocarrao (@humbertocarrao)

Regina Casé lamenta repercussão do suposto namoro Humberto Carrão

Envolvida em boato sobre um suposto namoro entre Humberto Carrão e o diretor Thales Junqueira (35), a atriz Regina Casé (68) revelou ter ficado incomodada com a repercussão da história, negada pelos envolvidos.

"Fico chocada: como é careta a ideia de que uma pessoa gay não possa ser simplesmente amiga de uma pessoa hétero", lamentou ela, que interpretou a vilã Zoé em Todas as Flores, durante entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

"Na foto que postei não havia nada que sugerisse que eles fossem um casal. A gente começou achando tudo [a especulação sobre o romance] engraçado. Mas isso tomou um tamanho muito desagradável", acrescentou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!