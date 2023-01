Regina Casé lamenta repercussão do suposto namoro de Humberto Carrão: "Fico chocada"

"Como é careta a ideia de que uma pessoa não possa ser simplesmente amiga de outra", lamentou Regina Casé

Envolvida em boato sobre um suposto namoro entre Humberto Carrão (31) e o diretor Thales Junqueira (35), Regina Casé (68) revelou ter ficado incomodada com a repercussão da história, negada pelos envolvidos.

"Fico chocada: como é careta a ideia de que uma pessoa gay não possa ser simplesmente amiga de uma pessoa hétero", lamentou a atriz, que interpretou a vilã Zoé em "Todas as Flores", durante entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

"Na foto que postei não havia nada que sugerisse que eles fossem um casal. A gente começou achando tudo [a especulação sobre o romance] engraçado. Mas isso tomou um tamanho muito desagradável", acrescentou.

Rumores sobre um novo romance de Humberto Carrão surgiram após Thales publicar uma foto ao lado de Caetano Veloso (80) e Regina Casé, referindo-se à atriz como "nossa cupida" na legenda.

Thales explicou a relação dos dois. "A expressão 'cupida" é porque foi a Regina que apresentou a gente pro Caetano", esclareceu. "Claro que não estamos namorando. Somos amigos".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thales Junqueira (@thalesjunqueiraa)

Regina Casé emociona internet com linda homenagem para Paulo Gustavo

A atriz e apresentadora Regina Casé emocionou seus seguidores ao surgir em suas redes sociais fazendo uma linda homenagem para o comediante e ator Paulo Gustavo (1978-2021), que faleceu devido a complicações causadas pela Covid-19.

“Amanhã SERIA aniversário do meu, do seu, do nosso amado Paulo Gustavo! @dealucia66 @juamaral00 contem sempre comigo!”, escreveu a atriz na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial do Instagram. Nas fotos, Regina aparece junto de Paulo em momentos lindos, em viagens, até com os filhos do ator.

Nos comentários, amigos e seguidores de Regina se encantaram com a homenagem feita pela atriz. “Te amo Regina!”, escreveu Ju Amaral, irmã de Paulo Gustavo. “Obrigada, Regina. Te amo”, disse dona Déa Lúcia (75), mãe do ator.