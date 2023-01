Herança de Pelé: saiba o que aconteceu com apartamento do rei do futebol

Pelé morreu no fim do ano passado, aos 82 anos, após batalha contra um câncer no cólon

Pelé (1940-2022) deixou muito mais além do grande legado na história do futebol mundial. Um desses itens é o apartamento luxuoso em que morou por mais de uma década no Morumbi, na Zona Sul da cidade de São Paulo, que agora está sendo vendido por R$ 5 milhões.

Segundo o site Notícias da TV, o imóvel é um duplex com vista panorâmica da cidade paulista . Após reformas, o apartamento passou a ser comercializado em um valor R$ 400 mil mais alto do que o rei do futebol tinha recebido ao vendê-lo, no ano de 2013.

No primeiro piso, o apartamento em São Paulo possui um living com quatro ambientes, sendo eles: uma sala de almoço e jantar, cozinha e duas varandas --uma delas sando uma varanda gourmet, com churrasqueira completa. O imóvel possui 574 metros quadrados e ainda possui sete banheiros, sala de TV, escritório e uma adega com capacidade para mais de 200 garrafas.

O segundo andar dá acesso a uma área íntima, que possui quatro suítes. Um dos banheiros ainda contava com uma pia dupla marmorizada e uma cabine com dois chuveiros. A suíte principal tem uma varanda privativa e um closet. O apartamento fica no Edifício Terrazza Morumbi, uma construção com 16 pavimentos, contando apenas com um apartamento por andar.

Apesar disso, o local não pertencia mais a Edson Arantes, e, por isso, não está incluso em sua herança. O ídolo da Seleção Brasileira de futebol e do Santos Futebol Clube morou no local com sua ex-mulher, a cantora gospel Assíria Nascimento, e seus filhos Joshua (26) e Celeste (28).

O casamento dos dois acabou no ano de 2008 e o ex-atleta deixou o imóvel apenas cinco anos depois. No ano de 2016, ele se casou com Márcia Aoki, empresária que ficou com o rei do futebol até seu último dia de vida.