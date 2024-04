Henri Castelli recorda episódio de grave agressão: 'Tentaram me matar'

O ator Henri Castelli relembrou o momento em que foi vítima de agressões em um restaurante em Alagoas e contou detalhes do ocorrido

O ator Henri Castelli abriu o coração e falou um pouco sobre um episódio marcante envolvendo sua vida pessoal. Em entrevista ao podcast 'Papagaio Falante', de Sérgio Mallandro, o artista recordou a grave agressão da qual foi vítima em dezembro de 2020, em um restaurante na Barra de São Miguel, em Alagoas.

De acordo com o galã de novelas da TV Globo, o caso não se tratava de uma briga. "Não foi briga, foi uma covardia, tentaram me matar. Graças a Deus tinha um promotor de Justiça de Belém, que hoje virou um grande amigo, que presenciou e se posicionou, como profissional. Ele disse: 'Vi o que aconteceu. Você não fez nada'. Nem beber eu tinha bebido", declarou ele.

Na sequência, Henri Castelli detalhou o momento das agressões: "Foi numa marina, que estava fechado. Eu não sei o porquê. Ninguém falou. Eles fizeram um acordo com a promotoria, foram condenados. Um pegou pelo pescoço, me desmaiou, o outro chutou por baixo. Vieram do nada. Eu não sei o motivo. Eu falo isso aqui, parece mentira, mas não sei", disse.

E completou: "Eu lembro quando acordei. Acordei no chão já. Me tiraram de lá. Dois dias depois que fui saber o que tinha realmente acontecido, na delegacia, IML". Além de uma fratura exposta na mandíbula e lesões causadas por chutes e socos, o ator revelou que as agressões deixaram algumas sequelas.

"Tem a dormência [no maxilar], ainda sinto. Se colocar um alfinete aqui, eu não sinto dor. Tem uma cicatriz aqui que é uma placa". Henri Castelli finalizou o assunto explicando que optou por avisar a família a respeito do ocorrido apenas duas semanas depois. De início, o famoso contou aos parentes que havia se acidentado na academia.

"Optamos por falar sobre o acidente na academia para não assustar a minha família. Ligar para a minha mãe para contar sobre a agressão não era a melhor coisa a fazer. Eu fui agredido covardemente, sem chance de me defender. Eu estava com alguns amigos e, do nada, fui puxado pelas costas, jogado no chão e fui agredido, vítima de socos e chutes no rosto", concluiu o ator.

Henri Castelli tem sequela irreversível

