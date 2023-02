Hailey Bieber cozinha pão de queijo com sua família brasileira

Atriz Hailey Bieber nunca escondeu sua origem brasileira, tendo até uma tatuagem escrito Minas Gerais

A atriz Hailey Baldwin Bieber (26) decidiu mostrar que manja da gastronomia brasileira! Em seu canal no YouTube, a famosa publicou um vídeo nesta quarta-feira, 8, no qual faz uma receita de pão de queijo ao lado de sua mãe e de sua avó.

Hailey é filha da brasileira Kennya Baldwin e do ator norte-americano Stephen Baldwin. “Pão de queijo é uma das minhas coisas favoritas no mundo inteiro”, disse a atriz, que ama tanto sua origem brasileira que tatuou “Minas Gerais”.

Enquanto fazia pães de queijo um pouco maiores, “do tamanho de cupcakes”, como ela disse, brincou: “Costumam ser pequenos, mas estamos felizes com a versão gigante, e eu nunca fico satisfeita com pão de queijo”. Ela ainda completou a receita com azeite temperado e tomou um bom refrigerante de guaraná para acompanhar a comida deliciosa.

No vídeo, além da participação da mãe, Hailey contou com a ilustre participação de Rute, sua avó. As duas comandaram o vídeo da atriz em português. No final da receita, foi a vez da famosa falar o idioma de sua família para seus espectadores: “Muito obrigado, tchau e beijos”, disse a modelo, casada com o cantor Justin Bieber.



Hailey Bieber nega rumores de gravidez e revela diagnóstico: “É doloroso”

Em novembro, a atriz Hailey Bieber precisou usar suas redes sociais para rebater alguns rumores de que estaria grávida, revelando uma condição médica que vem enfrentando. A modelo publicou em seus stories uma foto tirada no espelho mostrando sua barriga com um “volume” e explicou o motivo. “Eu tenho um cisto no meu ovário do tamanho de uma maçã”, contou. Hailey ainda desabafou sobre sua condição médica: “É doloroso e dolorido e me faz sentir enjoada e inchada e irritada e emotiva. De qualquer forma... tenho certeza que muitos de vocês podem de relacionar excessivamente e entender. Nós conseguimos”.