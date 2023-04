Gusttavo Lima deixa torcedores revoltados após ‘destruir’ estádio de futebol depois de show

Cantor sertanejo Gusttavo Lima se apresenta em estádio de futebol e deixa estádio em estado deplorável

O cantor sertanejo Gusttavo Limadeixou os torcedores de futebol completamente revoltados depois de seu show no último sábado, 1. Após o evento, algumas fotos do gramado do estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, começaram a circular pela internet, mostrando o estrago que os equipamentos musicais do cantor fizeram no gramado, revoltando os torcedores.

Muitos usaram as redes sociais para lamentar a destruição do gramado, que em poucos dias, receberá uma partida importante para um dos times que utilizam o estádio. Pela Copa Conmebol Libertadores, o Atlético Mineiro irá receber o Libertad. Segundo os usuários, o Mineirão deveria proibir shows no local.

“Essa Minas Arena vai acabar com um patrimônio histórico de Belo Horizonte, e do Brasil, por falta de profissionalismo. E de caráter também” e “Infelizmente o Mineirão tem que virar elefante branco, estádio de futebol não deveria permitir shows dentro do gramado, ainda mais um estádio que serviria para dois times jogarem, como no caso do Mineirão!” são apenas algumas das críticas dos torcedores.

Outros ainda foram mais longe, irritados com a situação. “Descaso total, palhaçada! Seria melhor fechar as portas e passar a ser salão de festas, não?”, perguntou um internauta. “O palco do futebol, infelizmente virou palco de eventos. Nada contra termos eventos lá, mas a prioridade sempre e deve ser o futebol. O Mineirão é o estádio da copa que menos teve jogos neste ano, apenas 3 e isso é grave”, disse outro.

A Minas Arena chegou a emitir um comunicado. “O Mineirão esclarece que seu gramado passa por manutenção e tratamentos diários, que são planejados de acordo com a agenda de jogos e eventos da temporada, e estará dentro dos padrões técnicos de jogabilidade para as partidas Atlético x Libertad, quinta-feira, (6), e Atlético x América, domingo (9)”, disseram, em nota oficial sobre o acontecimento.