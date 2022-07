Guilhermina Guinle aproveita dia na praia ao lado da filha

A atriz Guilhermina Guinle curtiu a praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, ao lado da filha, Minna

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 19h40

Nesta sexta-feira, 22, Guilhermina Guinle (47) aproveitou o dia ensolarado para curtiu uma praia ao lado da filha, Minna (8). A menina é fruto de seu relacionamento com o advogado Leonardo Antonelli, irmão da atriz Giovanna Antonelli (46).

A filha da artista chegou à praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, com um patinete, e depois carregou o brinquedo até a areia, onde brincou sorridente ao lado da mãe, que usava um maiô preto e uma saída de praia com estampa de estrelas.

Vale lembrar que Guilhermina está longe da televisão desde o fim da novela das sete, Salve-se Quem Puder, da TV Globo. No folhetim de Daniel Ortiz, a atriz interpretava Dominique, tia de Renzo (Rafael Cardoso), uma renomada advogada e integrante de uma facção criminosa que protegia os interesses de empresários e políticos corruptos.

Confira as fotos de Guilhermina Guinle e a filha na praia:

Guilhermina Guinle e a filha, Minna, na praia - Foto: JC Pereira/AgNews

