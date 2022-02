Gretchen surge coladinha com os filhos e se derrete: ''Estar com eles me faz voltar no tempo''

Gretchen usou suas redes sociais para exibir um momento carinhoso que viveu ao lado dos filhos, Giulia e Thammy

CARAS Digital Publicado em 09/02/2022, às 12h35

Nesta quarta-feira, 9, Gretchen (62) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento carinhoso que viveu ao lado dos filhos, Giulia (18) e Thammy Miranda (39).

A cantora publicou um clique encantador onde ela surge coladinha com os herdeiros, enquanto eles estão deitados no sofá, dando largos sorrisos.

Na legenda, ela aproveitou para se derreter pelos filhos: "Ah como é bom dar um colinho para os meus bebês, Giulia e Thammy. Estar com eles me faz voltar no tempo. Sentir o cheirinho deles quando eu amamentava."

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindos demais!", disse um. "Que amor!", falou outro. "Que mãezona!", escreveu um terceiro.

Confira os clique encantador que Gretchen fez coladinha aos filhos: