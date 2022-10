Gretchen ostenta pernão em foto de sua renovação de votos com o marido e manda recado: ''Fica a dica''

Cantora Gretchen compartilhou clique arrasador de sua renovação de votos e aproveitou para mandar recado para os críticos

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 12h27

A cantora Gretchen (63) compartilhou um novo clique do evento de renovação de votos que fez com o marido, o saxofonista Esdras de Souza, no último final de semana. Nesta terça-feira, 04, ela exibiu um momento romântico que passaram no dia e encantou.

No registro, a Rainha do Rebolado ostentou seu corpaço impecável após as últimas cirurgias plásticas com o esposo e roubou a cena com seu pernão torneado à mostra. O look escolhido pela famosa para o momento foi um branco cheio de recortes.

"Bom dia aaaa com essa imagem que só traduz amor, cumplicidade, companheirismo e paz. PODEM DIZER O QUE QUISEREM. JOGAR SUA FRUSTRAÇÕES E RECALQUES porque nada adiantará. Quando um relacionamento de almas gêmeas acontece, nada dissolve. Nada distancia. Nada chega de mal", falou sobre o casamento com o amado.

"Porque essas almas, já correram o mundo pra se encontrarem. Quem quiser compartilhar nossa felicidade é bem-vindo. Quem vier com infelicidade e inconformidade porque não consegue ser igual, aí será excluído de nossa convivência. Fica a dica", disparou ela sobre quem tem inveja de sua relação.

Ainda nos últimos dias, Gretchen impressionou ao fazer um ensaio com o esposo usando um biquíni branco. Os registros foram feitos especialmente para a renovação de votos do casal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

Gretchen dá detalhes de rejuvenescimento na parte íntima

Após causar ao revelar que fez um procedimento também na parte íntima, a cantora Gretchen resolveu esclarecer a "cirurgia" e falar sobre o assunto em sua rede social depois de receber várias perguntas de mulheres.

Nos stories de seu Instagram, a Rainha do Rebolado explicou que não fez uma cirurgia, mas sim um procedimento na vagina. "Primeiro não é uma cirurgia, apenas um preenchimento, é indolor porque a gente toma anestesia, o resultado é imediato, fica uns dias inchado, não fica dolorido, o resultado é super rápido", contou como é.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!