Gretchen inova na aparência e mudança radical deixa fãs chocados com resultado

Cantora Gretchen passa por mudança radical em sua aparência e surpreende seus seguidores

CARAS Digital Publicado em 11/11/2022, às 19h28

A cantora Gretchen (63) decidiu surpreender seus fãs nesta sexta-feira, 11, com uma mudança radical na aparência. Querendo revolucionar o visual, ela mostrou que largou seus cabelos pretos com franja, para outro look.

Gretchen apostou agora em cabelos mais iluminados, que começam nascendo castanhos e vão ficando cada vez mais loiros, conforme vão seguindo o comprimento. O lugar que ficou responsável pela transformação explicou o que aconteceu, revelando que os cabelos da cantora não foram tingidos.

"Nova versão da nossa rainha, agora morena super iluminada, usamos nossa técnica exclusiva de microcápsulas e nano cápsulas de queratina em toda extensão do cabelo dela, dando assim essa iluminação incrível sem usar nenhum tipo de descoloração no cabelo original", escreveram na legenda da publicação que fizeram no Instagram.

Veja como Gretchen ficou após a mudança radical em seu visual:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Magaly Castro | Mega Hair (@magalycastro_megahair)



Marido de Gretchen se revolta após ser chamado de gay

Esdras de Souza surgiu em seu Instagram na última segunda-feira, 31, para rebater comentários de haters e esclarecer sobre sua sexualidade.

Ele foi taxado como gay por alguns internautas após postar um vídeo na rede social, no qual aparece comemorando seu mestrado em musicoterapia. Além de falar para a câmera, o músico dança animado ao falar do assunto.

Nos comentários de uma de suas publicações, alguns usuários resolveram ironizar seus trejeitos e não passaram despercebidos pelo famoso. “Eu acho que esse cara queima”, debochou uma moça, usando um termo pejorativo para falar de homossexuais.

"Enquanto eu voo alto, tu cai nas mais profundas frustrações por ser gente involuível. Quem és no meio do mundo? No meio do nada, com certeza és uma grande celebridade quando se fala em pobreza de espírito. Faz alguma coisa boa na sua vida e deixa de ser pobre de alma”, respondeu Esdras.

O rapaz ainda resolveu rechaçar outro comentário, também falando sobre sua sexualidade. “Pra mim ele é gay”, apontou outra. “Gente tão pequena como tu e principalmente preconceituosa jamais evoluirá na vida. Continuarás pobre de tudo e principalmente de espírito. Lhe convido a se retirar da minha rede, bruaca”, escreveu ele em resposta.