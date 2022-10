Grazi Massafera vota no Rio de Janeiro após confundir zona eleitoral

Aos 40 anos, atriz Grazi Massafera chega para votar em São Conrado, no Rio, usando look todo branco

A atriz Grazi Massafera (40) chegou para a votação do primeiro turno na tarde deste domingo, 02, no Rio de Janeiro, após ter confundido sua zona eleitoral.

A artista, que já terminou suas gravações para a próxima novela das nove da Globo, Travessia, de Gloria Perez (73), em que viverá a mãe da personagem da influenciadora Jade Picon (21), foi até São Conrado, que fica na zona sul da capital, para exercer seu direito ao voto.

A famosa foi fotografada no local usando um look all white. Com os cabelos soltos, Grazi escolheu uma calça jeans branca e camisa da mesma cor, completando o visual com tênis, bolsa e cinto também em tons claros.

Grazi Massafera vota no Rio após confundir zona eleitoral:

Dona de um corpaço de causar, Grazi Massafera roubou a cena nas redes sociais recentemente ao mostrar como faz para manter a boa forma! A famosa compartilhou um vídeo em que aparece durante aulas de boxe com o personal trainer das artistas, Chico Salgado. No registro, a gata aparece suando a camisa, ou melhor, o top, durante os exercícios. Mostrando sua habilidade no boxe, a loira pegou pesado no treino e arrancou elogios da web. "Boxe com meu amigo, o campeão! @chico_salgado", disse Grazi.

