Grazi Massafera surge grávida em bastidores de 'Travessia': ''Chiara no forninho''

Atriz Grazi Massafera mostra barriga de gravidez à espera da personagem de Jade Picon durante gravações da nova novela 'Travessia'

CARAS Digital Publicado em 05/09/2022, às 10h23

Gravando seu próximo trabalho nas telinhas, a atriz Grazi Massafera (40) compartilhou registros nos bastidores da próxima novela das nove da Globo, Travessia!

No folhetim de Gloria Perez (73), que substituirá o remake de Pantanal, a artista dará vida a Débora, mãe da personagem da influenciadora digital Jade Picon (20), que fará sua estreia como atriz na trama como Chiara. Débora vai se envolver com Moretti, papel de Rodrigo Lombardi, que é sócio e melhor amigo do seu noivo, Guerra (Humberto Martins).

Nos Stories de seu Instagram, na manhã desta segunda-feira, 05, a famosa publicou um clique em que aparece com barriga de grávida. "Bebê 'carregando'. Chiara @jadepicon no forninho", brincou Grazi ao legendar a publicação.

Momentos antes de sair cedinho de casa para gravar, após compartilhar print de seu alarme que despertou às 4;30, a global ainda brincou sobre o fato de ter acordado cedo ao postar um meme de cachorrinho: "Vazou eu acordando na madrugada de segunda pra ir trabalhar", disse ela.

Recentemente, Grazi e Jade surgiram treinando juntas no Rio de Janeiro com o personal Chico Salgado. "Débora e Chiara. Só um aviso: ninguém se atreva com o meu bebê kkk", escreveu a loira.

Confira Grazi Massafera nos bastidores de 'Travessia':

Grazi Massafera anuncia fim de parceria com empresária, irmã de Angélica

Grazi Massafera usou as redes sociais na quinta-feira, 01, para revelar que sua parceria com a empresária Marcia Marbá chegou ao fim. As duas trabalhavam juntas há quase 18 anos e a artista fez questão de prestar uma linda homenagem à irmã de Angélica (48), que a acompanhava praticamente desde o início de sua carreira, com quem criou uma linda relação de amizade. "Hoje, eu venho aqui falar de transformação e agradecer, pois todo ciclo que se encerra é o resultado de um período em que a gente se fez possível para chegar até o presente. Há quase 18 anos eu iniciei uma parceria profissional intensa e muito feliz com a @marciamarba. Desde o nosso primeiro encontro eu sabia o que a Marcia seria para mim: profissional dedicada e parceira de vida. Ela me acolheu ainda menina com afeto e generosidade. Nossa relação tornou-se um casamento do tipo tudo junto e misturado. Superamos enormes desafios e pude ver seus olhos brilharem em cada conquista nossa. A você, Pelúcia! toda a minha gratidão. Nossa parceria profissional agora finaliza e se transforma, você sempre fará parte da minha vida. Eu não poderia contar a minha história sem você", iniciou a musa no texto carinhoso.

