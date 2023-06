Grazi Massafera viaja para Bahia com novo affair, diz revista

Atriz Grazi Massafera viaja para a Bahia junto com novo affair, Marlon Teixeira; casal já foi visto aos beijos em aeroporto

A atriz Grazi Massafera e o surfista Marlon Teixeira podem anunciar o namoro em breve! De acordo com a revista Extra, os dois se hospedaram juntos em um hotel de luxo na Bahia, conhecido como boutique na Península de Maraú.

Acontece que a ex de Cauã Reymond, escolheu o destino paradisíaco para curtir uma temporada de férias e celebrar o seu aniversário de uma forma diferente ao lado de seu affair. Com preços a partir de R$1,7 reais, segundo informações do site do local, a vista dos quartos são privilegiadas, pois dão de frente a uma das"praias de corais mais bonitas do Brasil, que formam um verdadeiro santuário de boas energias!".

Mais cedo, Grazi publicou nos Stories de seu Instagram uma foto dentro do avião, porém não citou o seu destino. Por sua vez, Marlon postou uma mesa posta preparada especialmente para receber os pombinhos no resort, com direito a frutas típicas da região e até vinho no balde gelo.

Discreta em relação à sua vida amorosa, Grazi estava solteira desde o término, em fevereiro do ano passado, com o cineasta Alexandre Machafer. Além disso, ela namorou Caio Castro por dois anos, de quem se separou em agosto de 2021. E também se relacionou com Cauã Reymond, pai de sua filha Sofia, de 11 anos.

Vale ressaltar, que há poucos meses, Grazi Massafera não passou desapercebida diante das lentes dos paparazzis ao desembarcar em um aeroporto do Rio de Janeiro e foi flagrada aos beijos e abraços com o seu mais novo amor, o surfista Marlon Teixeira.

- Quem é Marlon Teixeira, affair de Grazi Massafera?

VEJA O STORY DE GRAZI MASSAFERA E MARLON TEIXEIRA:

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

O ator Cauã Reymond causou alvoroço entre os fãs ao publicar uma mensagem de carinho para a ex-mulher, Grazi Massafera, em seu perfil nas redes sociais. Acontece que a ex-BBB, completou 41 anos de idade na última quarta-feira, 28.

Na declaração, ele escreveu uma bela mensagem de felicitação para sua ex-mulher: "Feliz Aniversário! Muita saúde e luz", declarou o protagonista de 'Terra e Paixão', ao compartilhar uma selfie de Grazi em seus Stories no Instagram.