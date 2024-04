Gravidez de Fe Paes Leme, final do BBB 24 e festa de Junior agitaram semana

Desde a reta final do BBB 24 até revelações durante a gravidez de Fernanda Paes Leme, saiba os acontecimentos que marcaram os últimos sete dias

A semana foi bastante agitada no mundo dos famosos, com revelações na gravidez de Fernanda Paes Leme (40), a festa de aniversário de Junior Lima (40) e a reta final do BBB 24. Pensando nisso, a CARAS Brasil separou os principais destaques dos últimos sete dias; Confira a seguir.

No domingo, 7, Arthur Aguiar (35) encantou os fãs ao mostrar a festa de mêsversário de Gabriel, seu filho com a influenciadora Jheny Santucci (23). Os dois escolheram BBB como tema da decoração , e celebraram ao lado de amigos e familiares o segundo mês de vida do pequeno.

Já na segunda-feira, 8, Fe Paes Leme decidiu revelar para o público quem será a madrinha de Pilar, sua primeira filha. Em um vídeo nas redes sociais, a atriz mostrou que escolheu Giovanna Lancellotti (30) para acompanhar a vida da pequena de pertinho.

A terça-feira, 9, agitou o BBB 24 com a eliminação de Lucas Henrique (30), deixando a reta final do reality global composta apenas pelos aliados do grupo fadas. Com o professor deixando a casa mais vigiada do Brasil, muitos fãs ficaram atentos ao seu primeiro contato com a ex-esposa, Camila Moura.

Para a surpresa de todos, a conversa aconteceu ao vivo durante o Bate Papo com o Eliminado, durante o programa Mais Você da quarta-feira, 10. O momento gerou diversos comentários na web, e o ex-participante do reality apresentou um semblante desconfortável na ocasião.

Ainda na quarta, Junior fez uma festa para celebrar seus 40 anos e o lançamento do single Seus Planos. Com a presença de Sandy (41), Lucas Lima (40) e mais famosos, o artista escolheu um bar secreto para a comemoração, que contava com uma lista de 18 regras para os convidados.

A quinta-feira, 11, começou com a morte de O.J. Simpson. O ex-jogador de futebol americano morreu aos 76 anos, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Sua família, cuja vida foi marcada por um julgamento polêmico relacionado ao assassinato da ex-esposa, Nicole Brown Simpson, confirmou que a causa da morte foi câncer.

Já na noite do mesmo dia, o BBB deu mais um passo rumo à grande final. Beatriz (23) foi escolhida pelo público para deixar a casa mais vigiada do Brasil com 82,61% dos votos. A vendedora demorou vários minutos para sair do local e derrubou Tadeu Schmidt (49) ao encontrá-lo.

Agora, a sexta-feira, 12, é marcada pela ansiedade em saber quem será o primeiro finalista do BBB 24. A última prova da edição fez com que os brothers assumissem o papel de escovas de lava-rápido, e resistissem por horas segurando a logo da marca Chevrolet. Até o momento, Davi (21) e Alane (25) seguem presentes.

